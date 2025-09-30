罷免連署涉造假！國民黨前主委等7人均緩刑　基檢研議是否上訴

▲基隆市政府前民政處長張淵翔（右）、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝（左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪「死人連署」案，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基隆市前民政處長張淵翔等7人涉犯個資法、偽造文書等罪。基隆地院今（30）日判吳國勝有期徒刑1年10月，緩刑3年；張淵翔1年10月，緩刑3年，其他人10月到1年8月不等。基隆地檢署指出，7名被告均宣告2至3年緩刑，收受判決後研議是否提起上訴。

基隆地院指出，吳國勝於114年1月間接獲國民黨中央委員會組織發展委員會指示，對民主進步黨籍民意代表發起罷免活動，遂與基隆市地方人士討論評估後，於114年2月3日至7日間某日在國民黨基隆市黨部召開會議，並佈達要對基隆市議會第20屆第3選區（即仁愛區）議員鄭文婷、第5選區（即安樂區）議員張之豪2人提出罷免。

而所提交之此二罷免案提議人名冊經基隆市選舉委員會依法查對並開會決議，認定該提議人名冊內有不符法律規定事由，依法應予剔除，致此二罷免案均未達提議門檻，依法均必須再補提。經吳國勝、張淵翔等商討後，由張淵翔在「勝之群組」內張貼訊息，提醒應如何正確重謄提議人名冊及交付該二選區一定數量之提議人名冊資料。

張淵翔於取得仁愛區提議人名冊彙整表後，即交給戶政事務所主任，指示戶政事務所主任協助查對該彙整表所載資料是否正確。戶政事務所主任則再將之轉交中正戶政事務所課員以個人帳號登入戶役政系統進行核對後交還張淵翔，並由張淵翔予以傳送到「勝之群組」。

之後吳國勝等人依照張淵翔教導之謄寫步驟，及張淵翔利用戶役政系統查詢結果，未經提議人本人同意或授權，擅自重新謄寫而偽造提議人名冊，114年3月21日共同補提上開偽造之提議人名冊予中選會。中選會經查對後發現所提名冊中有已死亡之民眾共計62人。

基隆地院今依個資法，判吳國勝有期徒刑1年10月，緩刑3年，向公庫支付50萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育課程2場次，褫奪公權2年；張淵翔1年10月，緩刑3年，向公庫支付40萬，提供80小時之義務勞務，接受法治教育課程2場次，褫奪公權2年。其他人則判10月到1年8月不等。

基隆地檢署指出，吳國勝等7人，依涉案情節，分別判處1年10月至10月不等之有期徒刑，並就其中6名被告均判決褫奪公權2年，但基隆地方法院亦就7名被告均宣告2至3年之緩刑，另分別課予支付公庫款項、服義務勞役或接受法治教育等不同之緩刑條件。基隆地檢署將於正式收受基隆地方法院就本案之判決書後，研議是否提起上訴。