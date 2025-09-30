　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罷免連署涉造假！國民黨前主委等7人均緩刑　基檢研議是否上訴

▲基隆市政府前民政處長張淵翔（右）、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝（左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府前民政處長張淵翔（右）、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝（左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪「死人連署」案，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基隆市前民政處長張淵翔等7人涉犯個資法、偽造文書等罪。基隆地院今（30）日判吳國勝有期徒刑1年10月，緩刑3年；張淵翔1年10月，緩刑3年，其他人10月到1年8月不等。基隆地檢署指出，7名被告均宣告2至3年緩刑，收受判決後研議是否提起上訴。

基隆地院指出，吳國勝於114年1月間接獲國民黨中央委員會組織發展委員會指示，對民主進步黨籍民意代表發起罷免活動，遂與基隆市地方人士討論評估後，於114年2月3日至7日間某日在國民黨基隆市黨部召開會議，並佈達要對基隆市議會第20屆第3選區（即仁愛區）議員鄭文婷、第5選區（即安樂區）議員張之豪2人提出罷免。

而所提交之此二罷免案提議人名冊經基隆市選舉委員會依法查對並開會決議，認定該提議人名冊內有不符法律規定事由，依法應予剔除，致此二罷免案均未達提議門檻，依法均必須再補提。經吳國勝、張淵翔等商討後，由張淵翔在「勝之群組」內張貼訊息，提醒應如何正確重謄提議人名冊及交付該二選區一定數量之提議人名冊資料。

張淵翔於取得仁愛區提議人名冊彙整表後，即交給戶政事務所主任，指示戶政事務所主任協助查對該彙整表所載資料是否正確。戶政事務所主任則再將之轉交中正戶政事務所課員以個人帳號登入戶役政系統進行核對後交還張淵翔，並由張淵翔予以傳送到「勝之群組」。

之後吳國勝等人依照張淵翔教導之謄寫步驟，及張淵翔利用戶役政系統查詢結果，未經提議人本人同意或授權，擅自重新謄寫而偽造提議人名冊，114年3月21日共同補提上開偽造之提議人名冊予中選會。中選會經查對後發現所提名冊中有已死亡之民眾共計62人。

基隆地院今依個資法，判吳國勝有期徒刑1年10月，緩刑3年，向公庫支付50萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育課程2場次，褫奪公權2年；張淵翔1年10月，緩刑3年，向公庫支付40萬，提供80小時之義務勞務，接受法治教育課程2場次，褫奪公權2年。其他人則判10月到1年8月不等。

基隆地檢署指出，吳國勝等7人，依涉案情節，分別判處1年10月至10月不等之有期徒刑，並就其中6名被告均判決褫奪公權2年，但基隆地方法院亦就7名被告均宣告2至3年之緩刑，另分別課予支付公庫款項、服義務勞役或接受法治教育等不同之緩刑條件。基隆地檢署將於正式收受基隆地方法院就本案之判決書後，研議是否提起上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇一下車「又跟愛女親嘴」！
獨／沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了
遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋
快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判
38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

員林特斯拉車門沒鎖　壯碩賊掃光10萬現金！被逮辯「花光了」

快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判

台中新光三越復業刺痛遠航員工　自救會長喊話：給我們重生的機會

新竹「魟魚教練」性侵5幼童判12年　檢方、被告上訴二審遭駁回

高雄機車雙載「扛3米巨管」險K紅綠燈！離譜畫面曝　警方要罰了

全真瑜珈倒了！最慘苦主「簽6年用不到2年」　150人向中市府申訴

罷免連署涉造假！國民黨前主委等7人均緩刑　基檢研議是否上訴

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

員林特斯拉車門沒鎖　壯碩賊掃光10萬現金！被逮辯「花光了」

快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判

台中新光三越復業刺痛遠航員工　自救會長喊話：給我們重生的機會

新竹「魟魚教練」性侵5幼童判12年　檢方、被告上訴二審遭駁回

高雄機車雙載「扛3米巨管」險K紅綠燈！離譜畫面曝　警方要罰了

全真瑜珈倒了！最慘苦主「簽6年用不到2年」　150人向中市府申訴

罷免連署涉造假！國民黨前主委等7人均緩刑　基檢研議是否上訴

12星座10月運勢！　天秤留意情緒起伏　雙魚感情運爆發

公館圓環通車首個上班日！　陳學聖秀影片大讚「很好開」

EVOASIS攜手臺南市府啟動快充站建置　首批6站18槍180kW上線

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

換季爛臉妝不貼？簡化程序、避免美白酸類都關鍵

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

【我們來了】長長隊伍走進阿陶莫部落！互喊加油振奮士氣：來了

社會熱門新聞

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

獨／剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

金錢豹旗下「葳格高中」　爆財務爭議

「重機具超人」哀怨問：花蓮找誰才有用？

即／BNT代理破局還掏空　東洋前總座下場曝

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

女兒守5天不敢離開　頭七尋獲爸爸遺體

收假第1天車站仍爆滿！　阿姨憶921差別：很感動

全真瑜珈倒了　150人怒向中市府申訴

人妻「產子4度裂傷」　夫竟嫌棄外遇酒店妹

更多熱門

相關新聞

基隆罷免連署造假！國民黨前主委、前民政處長等7人遭判刑

基隆罷免連署造假！國民黨前主委、前民政處長等7人遭判刑

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪「死人連署」案，檢方依違反個資法、偽造文書等罪，起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基隆市前民政處長張淵翔等7人。基隆地院今（30）日依個資法判吳國勝有期徒刑1年10月，緩刑3年；張淵翔1年10月，緩刑3年，其他人10月到1年8月不等。

鄭麗文親拜會　李鴻源：未來有需要很樂意協助

鄭麗文親拜會　李鴻源：未來有需要很樂意協助

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌這樣說

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌這樣說

拋競選黨魁承諾　郝龍斌：討黨產還黨工退休金

拋競選黨魁承諾　郝龍斌：討黨產還黨工退休金

關鍵字：

基隆死人連署案國民黨罷免偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面