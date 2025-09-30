　
政治

假帳號稱「連戰之子李德維挺鄭麗文」　連勝文傻眼：愚蠢的助選方式

▲假帳號散播助選影片。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）

▲假帳號助選影片。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將在10月18日改選，近日卻出現一部稱「連戰之子李德維出現在鄭麗文身邊」的助選影片，內容稱這一動作等於連戰家族為鄭麗文主席之路蓋上欽定印章。對此，國民黨副主席連勝文今（30日）表示，「我的父親什麼時候多了姓李的兒子？還有比這個更愚蠢的助選方式嗎？散播假訊息的人是想要幫忙？還是想害他的朋友？個人沒有、也不會公開表態支持任何候選人，但不表示可以忍受任何人散播有關他或家人的假訊息」。

近日在抖音平台流傳一部「連戰之子李德維出現在鄭麗文身邊」的助選影片，內容則稱連戰之子連勝文的嫡系大將李德維出現在鄭麗文身邊，這一動作等於連戰家族親自為鄭麗文的主席之路蓋上欽定的印章，直接打在了郝龍斌高漲的氣勢上，李德維是連家用最直接、最不容置喙的方式告訴全黨「鄭麗文這個人我保了」

對此，連勝文表示，「我的父親什麼時候多了一個姓李的兒子？這個世界上還有比這個更愚蠢的助選方式嗎」？

連勝文指出，經過追查之後，相關影音是由假帳號發出，但是不知道散播這個假訊息的人，是想要幫忙？還是幫倒忙？是想要害他的朋友？還是要害朋友所支持的候選人？

連勝文強調，國民黨黨主席選舉，自己因為身為中央選監小組召集人，所以個人沒有、也不會公開表態支持任何一個候選人，但不表示可以忍受任何人散播有關他或家人的虛假訊息！

連勝文說，因此，自己要再次呼籲各個候選人幕前或幕後的支持者，不管人在哪裡，都應該著重於宣傳各個候選人的理念、論述及願景的傳播。

連勝文再說，各個候選人，除了發表感動人心的演講，痛罵民進黨以外，也希望多花一點時間，向黨員證明有能力去解決國民黨每一天都必須面對的生存困境與危機，千萬不要再花腦筋去想一些稀奇古怪的做法，這在黨內選舉只會適得其反，最終得不償失。

▼前立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼前立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

罷免連署涉造假！國民黨前主委等7人全緩刑　基檢研議是否上訴

罷免連署涉造假！國民黨前主委等7人全緩刑　基檢研議是否上訴

罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪「死人連署」案，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基隆市前民政處長張淵翔等7人涉犯個資法、偽造文書等罪。基隆地院今（30）日判吳國勝有期徒刑1年10月，緩刑3年；張淵翔1年10月，緩刑3年，其他人10月到1年8月不等。基隆地檢署指出，7名被告均宣告2至3年緩刑，收受判決後研議是否提起上訴。

鄭麗文親拜會　李鴻源：未來有需要很樂意協助

鄭麗文親拜會　李鴻源：未來有需要很樂意協助

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌這樣說

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌這樣說

拋競選黨魁承諾　郝龍斌：討黨產還黨工退休金

拋競選黨魁承諾　郝龍斌：討黨產還黨工退休金

關鍵字：

連戰連勝文國民黨黨主席鄭麗文李德維

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

