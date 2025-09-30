　
政治

鄭麗文親拜會！　李鴻源允諾：未來內政、外交有需要很樂意協助

▲▼鄭麗文出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日登場、第二場辯論會也已於日前落幕，候選人之一鄭麗文今（30日）拜會水利專家、前內政部長李鴻源李鴻源爭取支持。李鴻源受訪時公開允諾，若未來內政、外交有需要，自己都很樂意協助鄭麗文，讓她有機會當選，把國民黨精神再找回來。

鄭麗文說，未來整個永續發展國土規劃，如何能復育做一個合理、永續規劃，是國民黨未來要負起的責任，現在在國會就能針對相關需要修法，希望未來請李鴻源擔任指導相關政策，為國家擘劃相關藍圖與具體作法。

李鴻源表示，國民黨過去給人的詬病是年輕人不太喜歡，地方有14個（應為15個）縣市執政，表現都非常好，中間發生了什麼問題，這次主席選舉所有候選人要認真思考

李鴻源說，現在面臨的國際情勢、世界遊戲規則與過去不同，國民黨不管未來要重返執政，或目前要扮演稱職反對黨，都需要很多專業與新思考的年輕人智慧，未來黨主席要有能力找到這些年輕人智慧，帶領一起參加公共事務。

李鴻源表示，國民黨是沒有資源政黨，佩服年輕人、中生代願意出來扛重責，樂意讓新的一代可以扛起來；但國民黨內還有很多老同志，想法也許還是跟過去一樣，但有非常寶貴政治經驗，如何做好傳承，讓老中青都有角色扮演。

李鴻源說，台灣這一年是最動盪的一年，但因為藍綠惡鬥等政治因素幾乎空轉；期許國民黨還在執政的縣市把亮點政績做出來，給台灣民眾希望，希望台灣有一個好的明天。

鄭麗文表示，從政以來除兩岸和平，最重視零碳家園、永續發展，李鴻源是這領域權威，這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，比大家準備的嚴重非常多，反映出政府體系對重大極端氣候帶來的災害，法令等各方面，還沒有做好防災準備。她認為，時間不站在台灣這邊，不能再無窮無盡惡鬥內耗下去，要把台灣政黨政治拉回正軌；而百廢待舉，需要如李鴻源一生為國家奉獻專業，為未來國家發展再盡一份心力。

快訊／徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼：在前面擺拍
《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭
收假第1天車站仍爆滿！碩士正妹請假救災
首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊
快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業
女兒守5天不敢離開！頭七終尋獲遺體　悲喊：爸爸回來了
快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆
快訊／金價飆漲！　再破新紀錄

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，適逢連假期間，許多「鏟子超人」都特地前來幫忙，雖然今（30日）假期結束，光復車站仍擠滿了特地請假幫忙的超人們，還有70多歲的阿姨們也來協助，與年輕人們一起捲袖鏟土。

國民黨黨主席選舉鄭麗文李鴻源花蓮光復鄉

