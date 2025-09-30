次級果爆增！梨山水蜜桃遇致災性大雨　公所成功啟動另類行銷

▲梨山水蜜桃遇雨增次級果，和平區公所透過產官合作，加工創造高價值。（圖／和平區公所提供）



記者游瓊華／台中報導

今年梨山水蜜桃採收期遭逢連日致災性大雨，不僅影響收成，更導致賣相不佳的次級果數量大幅增加，讓農民心血面臨折損危機。為此，台中市和平區公所主辦「梨山森活節‧水蜜桃的故鄉在梨山」行銷活動，攜手在地青農與台灣農林漁牧加工製品產業工會，成功將這些次級果轉化為高附加價值的市場明星。

公所提出，計畫的核心在於「跨界合作」與「產業鏈結」。首先，將次級水蜜桃進行初級加工，製成高品質的果汁與果泥，再與品牌進行二次開發。

▲此次跨界合作成果豐碩，有業者推出水蜜桃果汁真空包。（圖／和平區公所提供）



此次跨界合作成果豐碩，屏東「萊啾姆」公司以冷壓及微波真空殺菌技術，將次級水蜜桃製成100%純果汁，保留鮮甜原味並延長保存期。台中甜點名店「旅禾泡芙之家」也再次響應，推出限定的水蜜桃泡芙與半月燒，成為市場追捧的甜點。連鎖茶飲品牌「大苑子」更將水蜜桃雪沙的販售據點擴展至93家門市，一上市即銷售一空。

公所提到，這次公私協力的成功模式，不僅有效解決了農民的燃眉之急，更是地方創生的典範，將原本可能被廢棄的農產，透過加工與品牌創意，提升了經濟價值，未來將持續推動此類合作，為梨山農產創造永續且創新的品牌價值。