勇母遇強盜「空手抓白刃」護兒　惡男判7.5年孬喊：要切水蜜桃啦

▲台中一名李男持刀搶劫，二審改判7年2月 。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名李男去年持刀搶劫，被害人楊女當時為了護女兒，徒手抓著刀刃，避免李男進一步傷害，李男當時趁亂奪走包包，但隨即就落網。台中地院一審判李男7年6月刑期，他辯稱當時帶刀子是為了切水蜜桃，包包是楊女自己「甩過來的」，二審改判7年2月。

檢警追查，去年7月27日中午，楊女開車帶著女兒要去吃飯，結果車子停在路邊時，李男突然靠近敲窗，楊女不疑有他開門，李男突然就掏出長約30公分刀子，要求楊女交出包包，楊女為了避免李男傷孩子，徒手抓著刀刃，成功奪刀，李男趁亂拿走包包，正好有好心民眾經過，楊女大喊「搶劫！」，警方不久就循線將人逮捕。

案件於台中地院一審審理時，李男辯稱因為遇到車禍，全身撕裂傷，手機跟證件全部都遺失，以為楊女是福智廣論社的師姐，才會開口能不能借錢，也有說「不借是本分，借我是情分。」李男辯護人認為，李男是另行起意拿走包包，不構成加重強盜，只能算是加重搶奪罪。

楊女則說，當時看見李男的刀子像是30公分柴刀，刀子還對著自己的胸口，後來因為抓住刀刃，手指靠近刀鋒處被劃傷，若李男對人攻擊，一定會造成嚴重傷害。

地院也勘驗楊女車上行車紀錄器，可見整個過程相當驚險。李男持刀開門後跟楊女要求說：「借2萬塊，我不想傷你，我真的過不下去了。」楊女趕緊安撫回：「好好，我知道，大哥我拿，我拿錢你等我，你一定很困難，你很辛苦，我相信。」

李男認為楊女不配合，又恐嚇：「你真的是要逼我傷人喔，我數到三，一...我不想傷你，我真的不想傷你。」楊女說：「我跟你說，我有小孩要顧，包包我拿給你。」楊女女兒一旁哭喊：「媽媽！別殺媽媽！別殺媽媽！」後來才發生楊女奪刀、李男搶包落跑情況。

地院認為，李男雖無揮舞刀子、多次表示不想傷人，但已經使楊女達到被壓制、不能抗拒的程度，李男持預藏刀子指向被害人，已經有加重強盜犯行預謀，造成楊女與幼女心理巨大陰霾，依攜帶兇器強盜罪判處7年6月。

李男不服提出上訴，喊說自己是要借錢，當時持刀子，是因為有帶水蜜桃，是準備要切水果用的，離開現場時，是楊女把包包甩過來給自己。

台中高分院認為，李男有相關前科被判處應執行17年刑期確定，不知悔改，於執行完畢後5年內再犯，對刑罰反應力薄弱，不思正當途徑賺錢，惟原審援引部分證人所述，並無證據能力，全案改判7年2月。