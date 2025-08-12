桃園拉拉山水蜜桃思樂冰熱銷　限定販售8/19前還有機會嘗鮮

▲桃園拉拉山水蜜桃思樂冰熱銷，「格外品」華麗轉身變黃金。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局12日表示，「桃園好農」開創水蜜桃附加價值，去年和統一超商聯名推出限定「拉拉山水蜜桃思樂冰」，業績熱銷長紅，今年再度強強聯手，7月23日起於全台約2000家門市上架，逾半個月來，銷售額已達百萬業績，成功幫助果農翻轉「格外品」變黃金，限定販售最後倒數，8月19日前還有機會嘗鮮。

市府農業局長陳冠義表示，桃園市政府自113年推動「桃園好農」品牌，網羅全市優質農特產品，協助在地小農及業者行銷。其中，復興區所生產的「拉拉山水蜜桃」果肉柔嫩多汁、果香濃郁，但水蜜桃天生嬌貴，不耐儲藏、容易碰傷，過往水蜜桃格外品（賣相較差、大小未合格或過熟等次級品）多為丟棄或低價售出，在經過收購加工後，增加農民收入，也省去生產者原物料端處理問題，成功創造水蜜桃附加價值。

▲桃園拉拉山水蜜桃思樂冰熱銷。（圖／農業局提供）

陳冠義表示，為了讓果農的心血不被浪費，近年市府輔導復興區農會陸續開發水蜜桃蜂蜜氣泡飲、水蜜桃米乖乖等加工品，並和統一超商合作推出爆款冰品，復興區農會向在地果農收購拉拉山水蜜桃格外品，迄今已近1萬台斤，充分利用格外品創造最大效益，也讓民眾在季產季結束後，還可透過不同形式品嘗到拉拉山水蜜桃的美味。