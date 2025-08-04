傻眼！拉拉山買32顆水蜜桃「爛24顆」　苦主淚：怪自己太信任

▲網友指出，在拉拉山買8盒水蜜桃，32顆僅8顆是好的。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

圖文／CTWANT

疑似被當成盤子！一名網友在臉書公開社團發文控訴，在拉拉山步道附近路邊購入4盒共32顆水蜜桃，未料回到家開箱發現只有8顆水蜜桃沒有爛掉，甚至還有發霉的，讓他氣得說「怪自己太信任老闆」！此事也釣出許多網友直呼「我們也被騙過，買回家打開都爛掉發霉的！」

一名男網友在臉書《爆怨2公社》發文怒控，在拉拉山附近便利商店到神木步道間的路邊，看到一對老夫妻在賣水蜜桃，對方告知「慶祝88父親節」有特價活動，在基於信任的前提下，一口氣買了4盒各裝8顆的水蜜桃，但回家開箱卻看到水蜜桃爛果「慘況」，32顆中竟只有8顆能吃。

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原PO直言，這是他第一次買水蜜桃遇到黑心店家，怪自己沒有檢查、怪自己太信任一對老夫妻，也怪自己竟然沒有把店名記住，並直言自己相信台灣的人情味，但卻完全低估「防人之心不可無」這句話的分量。

原PO事後回想，當時購買時，老闆背對著他包裝商品，老闆娘則陪他聊天，還特意用繩子將盒子綁緊。他直呼：「這應該不是第一次這樣做了！」並附上水蜜桃對切後的照片。

▲▼水蜜桃開箱後一堆爛果。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

照片曝光後，引起網友熱議，紛紛留言表示「最近天氣極度不穩定，尤其水氣多，水蜜桃不能碰，水果會退甜，還容易爛，不過你這個是碰到黑心商人」、「這不是以前的貍貓換太子手法嗎」、「漂亮的朝上看不出來！沒看底部」、「現採水蜜桃水傷，表面暫時是看不出來的，大概半天到一天的時間就爛到外面了」、「水傷很多藏在裡面看不出來」、「之前去拉拉山也是這樣，買回家打開都爛掉發霉的」。

事實上，桃園市農業局曾提醒，復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，為維護消費權益，復興區農會特別設計專屬水蜜桃盒，請消費者認明紋面婦女標章；另盒子上皆印有流水編號可溯源，消費者購買時可檢視。非向復興區農會申購的業者，不得使用該專屬桃盒，亦不得包裝販售非復興區出產之水蜜桃。

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