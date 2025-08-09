　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嬌貴水蜜桃「加檸檬汁」保鮮！　日本農協公開「正確保存秘訣」

水蜜桃怕冷又怕碰！日本農協公開正確保存秘訣

▲水蜜桃正值產季。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

每年6月至9月是水蜜桃的盛產期，日本全國農業協同組合連合會（JA全農）近日在官方Instagram分享「桃子保存三法」，教大家在盛產季延長賞味期、保持香甜口感。

桃子果肉細緻、水分充足、果皮薄，怕冷、怕碰又怕水，常溫下容易迅速軟熟，若冷藏過久則會影響風味，因此保存方式很重要。

硬桃：用報紙或廚房紙巾包起來，放在常溫避光處催熟，等變軟後再放進冰箱蔬果室，可維持最佳口感約3天。食用前回溫30分鐘，香氣更濃。

熟桃：已成熟的桃子一顆顆包好，裝入袋中放進蔬果室，避免過冷影響甜度，約可保存3天。

吃不完的桃子：去皮切塊後灑些檸檬汁，裝入密封袋壓平，放在金屬盤上冷凍，可保存約1個月。

另外，台灣農業部日前也教民眾「三招挑選秘訣」，強調不是「顏色越紅＝越甜」。專家建議掌握以下三大原則，有助於選購香甜飽滿、熟度恰到好處的好桃。

果實外觀對稱、顆粒大且飽滿：代表果實在成長過程中養分充足，發育良好。

手托果實具沉重感：表示果肉厚實、水分充足。

香氣濃郁自然散發：為成熟度高、風味最佳的象徵。

紐約限量「母乳口味冰淇淋」引爆朝聖潮　現場民眾一口驚呼：跟想像完全不一樣
昆凌父親節曬照辣秀事業線！她卡掉周杰倫　釣出本尊幽默回應吸3.2萬讚
