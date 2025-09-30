借怪手「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭！花蓮縣府緊急放行

▲許多志工湧入災區協助清理家園。（圖／記者林東良翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，灌入市區釀成嚴重災情，不過日前卻傳出，重型機具與義煮團車輛因未持「災區通行證」遭警方攔下，甚至有志工透露，每天花費30萬元的機械，卻因為沒有通行證，無法進入災區，災民等不到機械，主動聯繫向她求助，讓她氣得當場落淚。

一名志工在臉書發文，連日來每天砸下2、30萬元租借重型機具，已協助當地救援三天，但28日卻突然被告知必須持有「通行證」才能進入災區，否則一律不放行。

她心痛表示，部分災民等不到機械，只好私下聯繫向她求助，「這種心情有多麼無助」，浪費了半天救災的時間，只因為沒有通行證，「大家都辛苦了，師傅辛苦、派工人員辛苦、災民心苦。」

消息曝光後引發熱議，不少人都遇到類似的狀況，「朋友的義煮團明明有通行證也被擋，白飯送不進去」、「我老爸今天也是從桃園走西濱6個小時載挖土機過去幫忙，最後就說沒有通行證不給進，只好原路6個小時再開回來」、「我們清溝沖吸兩用車進去也是說要通行證，想進去幫忙都變得困難重重」。

▲ 花蓮警24小時輪班疏導交通。（圖／記者郭世賢翻攝）



由於光復市區災後道路滿是淤泥與垃圾，除大型重機具進出清運，又有全國各地志工湧入運送醫療物資與食物，導致多處路段嚴重堵塞、打結，花蓮縣府因此嚴格管制車輛進入。縣府已於29日開放緊急通行證申請，盼加速救援與物資配送。

另外，一名在光復支援的員警透露，光復市區裡的道路塞滿了機具設備，還有泥土跟志工，如果不交管連機具都沒辦法施工，「去光復的人車，誰不是來幫忙的，但是如果都放行，在裡面塞爆，對救災一樣沒幫助，我們這幾天就是不斷被情勒，跟被罵交通管制是必要的措施，員警也只能聽縣府的指揮。」