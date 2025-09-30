黃偉哲感謝特搜隊辛勞　肯定災區救援展現專業精神

▲台南市特搜隊支援花蓮堰塞湖災情，28日晚間平安返抵台南。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

花蓮縣馬太鞍溪日前因豪雨引發堰塞湖災情，台南市消防局特種搜救隊第一時間完成整備，於9月25日趕赴災區支援災害應變及搜救任務，28日晚間平安返抵台南。

▲領犬員及搜救犬配合支援花蓮救災。

此次支援共出動特搜編組人員20名、獸醫2名及救災犬1隻，並搭配5輛各式車輛、4艘船艇及無人機等高機動裝備前往。搜救隊於災區執行9次任務，完成30處地點搜索及4次無人機空拍勘查，成功協助1名受困人員脫困、4名傷患順利就醫，並協助受理處理1件民眾走失通報，展現專業與效率。

▲搜救犬DOTA支援花蓮任務結束後隨同領犬員就地休息。

市長黃偉哲特別對特搜隊表達感謝，並致贈慰問品，表示：「花蓮發生災情，作為同島一命的一分子，台南市理當伸出援手。感謝特種搜救隊不畏艱險深入災區，你們的努力與付出，不僅帶來救援，更帶去希望與溫暖，讓花蓮鄉親感受到來自台南的甜味。」

▲市長黃偉哲肯定特種搜救隊不畏艱難深入災區的努力與付出。

消防局長李明峯指出：「感謝同仁接獲命令後義無反顧、迅速出發，展現不因路遙而減責、不因艱難而退卻的專業精神，並順利完成多項救援。最欣慰的是大家都平安返隊。未來我們會持續做好準備，只要有需要，隨時出發。」

▲市長黃偉哲前往消防局第五大隊暨大橋特搜分隊表達感謝並致贈慰問品給支援花蓮之特搜隊人員。

此外，為持續提升搜救犬馴養與領犬員專業，支援花蓮任務後，領犬員隨即帶同搜救犬前往竹山消防訓練中心，與德國聯邦救難犬協會展開共同訓練。消防局也特別準備大雞腿與罐頭獎勵搜救犬「DOTA」，慰勞牠在救災任務中的辛勞。