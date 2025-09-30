　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Z世代怒吼！馬達加斯加示威至少22死　總統急宣布解散政府

記者張方瑀／綜合報導

馬達加斯加近來因長期停水停電問題引爆民怨，數以千計年輕人走上街頭，發起號稱「Z世代」的抗議運動，高喊「我們要生活，不是苟活」。連日示威不僅演變成全國性動盪，更造成至少22人死亡、逾百人受傷。總統拉喬利納（Andry Rajoelina）29日在全國電視演說中宣布，解散政府並撤換總理。

▲▼馬達加斯加近來因長期停水停電問題，引爆號稱「Z世代」的抗議運動。（圖／路透）

▲連日示威不僅演變成全國性動盪，更造成至少22人死亡、逾百人受傷。（圖／路透）

抗議遍地開花　宵禁難止亂象

這場抗議最初從首都安塔那那利佛（Antananarivo）爆發，隨後擴散至全國至少八座城市。街頭群眾多為年輕人，怒吼「我們只要權利」，甚至有人舉牌強調「我們不要麻煩」。然而隨著人潮不斷擴大，部分地區出現搶劫與縱火事件，警方動用橡膠子彈、催淚瓦斯，並對首都實施黃昏到黎明的宵禁，仍無法平息怒火。

▲▼馬達加斯加近來因長期停水停電問題，引爆號稱「Z世代」的抗議運動。（圖／路透）

▲部分地區出現搶劫與縱火事件。（圖／路透）

聯合國批「過度用武」　死者含路人

聯合國人權事務高級專員突克（Volker Türk）痛批安全部隊鎮壓手段過於殘暴，不僅對群眾開槍，還有示威者遭毆打、任意逮捕。他指出，死者不僅包含抗議者，還有無辜路人，以及後續暴力與幫派搶劫造成的罹難者。

根據聯合國統計，目前至少22死、100多人受傷。不過馬達加斯加外交部則否認數字，聲稱相關數據「基於謠言或錯誤訊息」。

▲▼馬達加斯加近來因長期停水停電問題，引爆號稱「Z世代」的抗議運動。（圖／路透）

▲馬達加斯加近來因長期停水停電問題，引爆號稱「Z世代」的抗議運動。（圖／路透）

總統道歉但強調換血

面對怒火，拉喬利納在電視演說中說，「若政府成員未執行被賦予的任務，我們承認並致歉。」他同時宣布，「我已決定解除總理及政府的職務，在新政府成立之前，現任官員將擔任臨時部長。」他表示，將在三天內徵求新任總理人選，並承諾要與年輕人展開對話。

▲▼馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）。（圖／路透）

▲馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）。（圖／路透）

歷史動盪再現

馬達加斯加自1960年獨立以來，政局多次因群眾運動翻轉。2009年曾有大規模抗議推翻時任總統拉瓦盧馬納納（Marc Ravalomanana），並讓當時年僅34歲的拉喬利納首次上台。如今，「Z世代」抗爭成為他再次面臨的重大危機，國際社會高度關注馬國是否會重演政治動盪。

09/28 全台詐欺最新數據

