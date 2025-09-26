馬達加斯加首都宵禁！不滿缺水缺電數千人示威　商場遭洗劫縱火

▲馬達加斯加爆發示威，實施宵禁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

馬達加斯加爆發大規模示威，首都安塔那那利弗（Antananarivo）數千名年輕人走上街頭，抗議頻繁停電和缺水問題，沒想到卻演變成暴力衝突，有大型購物中心遭洗劫焚燒，國會議員住家也遭殃。對此，當局25日起在首都實施宵禁，時間自晚間7時到隔日清晨5時，直到公共秩序恢復為止。

▲警方最終動用催淚瓦斯驅散群眾。（圖／路透）

路透社報導，25日這場抗議行動中的示威者譴責政府並要求恢復全國穩定水電供應，數千人無視警方禁令遊行示威、舉標語表達訴求，高喊「我們需要水，我們需要電」，其中大多數是年輕人。目擊者透露，警方最終動用催淚瓦斯驅散群眾。

在衝突過程中，首都一間大型購物中心遭到洗劫並被縱火焚燒，2名國會議員住處也被闖入破壞洗劫。

▲在示威期間，工作人員從著火的商家內搶救出個人物品。（圖／路透）

馬達加斯加聯合安全機構負責人雷維羅納里沃（Angelo Ravelonarivo）表示，有人趁亂搞破壞，為了保護人民及財產安全，安全部隊會在晚間7時至隔日凌晨5時實施宵禁，直到公共秩序恢復為止。

馬達加斯加是印度洋島國，長年飽受貧困困擾，許多民眾將矛頭指向2023年連任的總統拉喬利納（Andry Rajoelina），認為他並未改善當前狀況。

▼安全部隊會在晚間7時至隔日凌晨5時實施宵禁，直到公共秩序恢復為止。（圖／路透）