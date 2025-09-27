郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

第二場國民黨主席選舉辯論會27日下午登場。在交互詰問環節時，候選人郝龍斌問其他候選人，當選黨主席後，會不會參選總統、參選立委，把自己放進不分區？張亞中直接嗆，「郝市長的發言，充滿虛假」，因為他知道他不可能參選總統，參選了也選不上，因此要求其他人也做出同樣表述，很多候選人也說你們不會選總統，因為是你們都選不上，你們太虛假了。

郝龍斌問，未來如果當選黨主席，他不會參選總統，也不會參選立委，也不會把自己放進不分區名單內，這才是讓大家信任很重要的原因，想請問其他候選人，願不願意宣示不參選總統、立委、不分區名單、縣市首長？

鄭麗文回應，她參選黨主席跟她任何生涯規劃都沒有關係，她對於任何職業都沒有貪圖、沒有企圖心，20多年前她受到連戰的邀請，因此加入國民黨，她曾任文傳會主委、副秘書長、黨團書記長等，更有豐富的選務、輔選經驗，黨中央以前派她到艱困選區，她也順利整合地方，幫馬英九開創了漂亮的選票。她願意全心全力一起為國民黨付出，2028國民黨必須要贏。

張亞中回應時嗆，郝龍斌的發言其實充滿虛假，因為他知道他不可能參選總統、立委，但他竟然要求其他人也做出同樣表述。民主政治可以讓人民選擇政治職位、為大家服務，而制度就是要公平公正公開，制度是公平的，想選舉的，國民黨的英才大家都可以參選，決定要不要選你是人民，應該是歡迎大家都來選，很多人現在都說不參選總統，「因為你們都選不上」，他當選黨主席後，他會辦公平公正公開的初選，這就是制度，「你們太虛假了」。

羅智強指出，他當上主席後，國會就是戰鬥中央，他當初就說過，他不會選總統，但國會非常重要，國民黨核心就是要贏得2028總統大選，國民黨必須有戰鬥部隊，黨中央、國會連線再一起，他在立法院會跟著大家一起衝鋒陷陣，發揮更大的力量。