政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

▲▼北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，合議庭維持原交保裁定，柯文哲晚間在黃國昌伴隨下離開地院。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，甚至有國家通訊社的記者與黃國昌助理涉入。對此，被點名涉入的中央社記者、台北司法記者聯誼會會長謝幸恩29日發出聲明，宣布辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長；她強調，辭職並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。

謝幸恩聲明表示，一路走來，始終堅信，媒體肩負的「第四權」角色，是記者的天職，是她的信仰，也是她從業以來最核心的使命。我深信，媒體的筆應當無懼權勢、不畏風浪，成為民主社會中監督權力的重要力量。

謝幸恩表示，當前媒體環境的變化，令人痛心。媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，不僅失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。所謂真相與正義，若僅存於某些權力的解釋中，那麼社會的共識與信任將難以維繫。

謝幸恩說，迎合者被吹捧，不妥協者卻備受攻擊，這樣的現象，讓人深感憂心。有媒體將她形塑為「政治狗仔」，並安排評論人接力出場、火力全開評論她的角色與立場。她說，或許無法左右外界的評價，但如此高規格的對待，對一名記者而言，確實罕見。

謝幸恩表示，這段經歷讓她更深刻體會到，新聞自由與獨立判斷，在當前氛圍中更顯可貴。幸而，她仍深信這個行業裡，有許多堅守崗位、秉持專業的前輩與同仁，有人默默耕耘數十載，也有人持續鑽研精進，他們的精神，是她最深的敬佩來源。

謝幸恩說，這段時間，她選擇沉默，感謝長官的體諒與尊重，也感謝台北司法記者聯誼會理監事的支持與信任。她宣布：即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職。

不過，她也強調，辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。她說，近日外界對她個人角色的誤解與指控，不願再多做說明。媒體資源應該被善加利用，不必浪費在個人攻防上，「我只是個平凡的記者，與其執著於個人的是非，我更在意的是，新聞自由是否還能撐得起社會的期待」。

最後，謝幸恩說，她衷心期盼，社會能重視新聞自由與媒體倫理的根本價值，也盼外界理解，她將不再針對此事做出任何回應。

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設
推車哥好眼熟！竟是《華燈》日籍男星　救災全被拍
帶女兒衝災區　律師一到捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教
台八男星外甥女遭吊車司機「二度輾斃」　告別式心碎發聲
逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

黃國昌民眾黨狗仔頭

