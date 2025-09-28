律師提質疑：黃國昌指揮狗仔　也政治跟監柯文哲、周榆修？

▲北院日前重開柯文哲羈押庭，合議庭維持原交保裁定，柯文哲晚間在黃國昌伴隨下離開地院。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭媒體爆料，透過任職中央社主跑北檢的S姓記者，召集組成狗仔集團跟監政敵；民眾黨則回應稱是「反蒐證」。對此，律師黃帝穎28日再提出質疑，黃國昌是否政治跟監民眾黨前主席柯文哲、黨秘書長周榆修？

黃帝穎表示，黃國昌被爆長期指揮狗仔跟監政敵，報導具體指出黃國昌密會狗仔時間、地點及群組下指示等證據，黃國昌竟一改過去咆哮習慣，明顯迴避社會質疑。

黃帝穎質疑，遭政治跟監的被害人，恐不只民進黨立委，民眾黨柯主席及秘書長是否也是黃國昌政治跟監的被害人？他說，黃國昌2022年11月貼文「還有誰是黑金招待所的座上賓？」當時稱包括柯文哲、林為洲都曾受邀至此赴宴。他好奇，黃國昌是如何掌控柯文哲行蹤？

另外，黃帝穎也說，去年10月11日調查局北機站約談周榆修等人說明，訊後請回，偵訊內容為周的私下不公開談話，在當時屬於偵查秘密。但隔日黃國昌公開指稱民眾黨秘書長周榆修，接受調查局偵訊被問到「為何退出民進黨」，藉此大罵綠色威權恐怖。

黃帝穎表示，當時北檢對此駁斥，周男被問到何時加入民眾黨時，主動陳述為何退出民進黨，黃國昌指控內容與事實不符。他反問，黃國昌是如何掌控民眾黨秘書長私下談話？藉以曲解為政治操弄，「黃國昌指揮狗仔也政治跟監柯文哲、周榆修」？