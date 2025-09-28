　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點

▲▼5名嘴遭大陸懲戒，左起黃世聰、李正皓、劉寶傑、于北辰、王義川。（圖／資料照）

▲五位名嘴遭大陸懲戒，左起黃世聰、李正皓、劉寶傑、于北辰、王義川，其中有三人已爆出有被狗仔跟拍的經歷。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭媒體爆料，透過任職中央社主跑北檢的S姓記者，召集組成狗仔集團跟監政敵，引起社會高度議論。對此，桃園市議員于北辰昨天（27）在政論節目中分享自己的經歷，去年5月被國台辦懲戒是台獨頑劣份子的5人，已有3人被跟拍，而他自己也曾被警告要「收斂一點」，指稱拍到他「跟辣妹慢跑」的照片。

于北辰在政論節目「頭家來開講」中說，民進黨立委王義川跟他講了一件事，讓他覺得滿可怕的，說去年5月份，有5人被國台辦列為台獨頑劣份子，其中政論節目主持人李正皓、王義川都被拍了之外，其實連他自己也被跟拍。

于北辰說，有人拍了之後拿照片給他看，還要他收斂一點說，「你跟辣妹慢跑」；于北辰苦笑說，他說這女生跟他很熟，太太也認識，「她是我女兒」。

于北辰指出，所以後來對方就收回去了，是不是黃國昌（狗仔集團）拍的他不知道，但那是他的女兒，大家可能不知道已經大學畢業了，所以後面就作罷了；結果，還有更霹靂的手段，就是每天找人去服務處叫囂，結果這位主使人現在被押在看守所，涉嫌共諜案。

于北辰認為，王義川擔心的不會是錯的，去年被中共警告的5人裡面有3人受害，所以王義川所懷疑的不會錯，就是要搞你、欺負你，如何讓王義川閉嘴，就是跟你、警告你。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
載女兒外出中刀1死1傷！　身分背景曝
光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來
進軍台灣5年！　購物商城宣布結束服務
議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點
高雄公司負責人與女兒中刀躺車內　1死1重傷
勘災跳過他家！縣府回應「經過沒看到人」　曝沒進去原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝柯文哲又有腎結石　陳佩琪結論：他喝北所水半年就會跑出石頭

桃園議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點

「感謝教師就要讓教師安心」　綠委曝新會期三大改革方向

日本參議院自民黨議員會長率團訪台　將見賴清德、蔡英文

張峻不滿勘災跳過他家！縣府回應「經過沒看到人」　沒進去原因曝

林佳龍再度赴歐！　外交部：應邀出席「華沙安全論壇」發表演說

律師提質疑：黃國昌指揮狗仔　也政治跟監柯文哲、周榆修？

民眾黨援助光復鄉災區　雙北市黨部、議員帶隊赴花蓮投入重建

新北特搜隊已救援撤離光復鄉逾200名民眾　侯友宜：攜手共渡難關

國民黨主席第2場辯論會落幕　鄭麗文網路投票68％支持度居冠

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

曝柯文哲又有腎結石　陳佩琪結論：他喝北所水半年就會跑出石頭

桃園議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點

「感謝教師就要讓教師安心」　綠委曝新會期三大改革方向

日本參議院自民黨議員會長率團訪台　將見賴清德、蔡英文

張峻不滿勘災跳過他家！縣府回應「經過沒看到人」　沒進去原因曝

林佳龍再度赴歐！　外交部：應邀出席「華沙安全論壇」發表演說

律師提質疑：黃國昌指揮狗仔　也政治跟監柯文哲、周榆修？

民眾黨援助光復鄉災區　雙北市黨部、議員帶隊赴花蓮投入重建

新北特搜隊已救援撤離光復鄉逾200名民眾　侯友宜：攜手共渡難關

國民黨主席第2場辯論會落幕　鄭麗文網路投票68％支持度居冠

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破20億日圓！動員百萬人網讚「無法忘懷」

南韓資料中心鋰電池火災癱瘓　搶修後部分服務恢復運作

身分背景曝！高雄建商前負責人疑投資失利　載女兒外出中刀1死1傷

高雄男逆向撞死女騎士！酒測值高達1.17　法官裁定羈押

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

曝柯文哲又有腎結石　陳佩琪結論：他喝北所水半年就會跑出石頭

鶴茶樓連開2店插旗新北、高雄　3款飲品限時免費喝

趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會歌手成員」也有演　網怒抵制

天后席琳娜結婚了！「賓客都是大咖」她披絕美白紗…甜吻老公全被拍

《96分鐘》信義區封街、完整還原高鐵場景　再創國產動作災難片新高度

【奮勇救人】花蓮阿嬤見「內陸海嘯」喊完了！孫子跳水救母子4人

政治熱門新聞

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台鏟子超人

美麗島民調／國民黨主席誰適合？　郝龍斌22.2％居冠、鄭麗文12.2％

張俊雄辭世　蘇貞昌憶當年同為台灣奮鬥

張峻不滿勘災跳過他家　縣府回應「經過沒看到人」

馬太鞍溪堤防早損壞？水利署嚴正澄清

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

桃園議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點

謝謝鏟子超人！4部會光復站迎志工　行政院：一起努力恢復美麗原鄉

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

更多熱門

相關新聞

律師提質疑：黃國昌指揮狗仔　也政治跟監柯文哲、周榆修？

律師提質疑：黃國昌指揮狗仔　也政治跟監柯文哲、周榆修？

民眾黨主席黃國昌近日遭媒體爆料，透過任職中央社主跑北檢的S姓記者，召集組成狗仔集團跟監政敵；民眾黨則回應稱是「反蒐證」。對此，律師黃帝穎28日提出質疑，黃國昌是否政治跟監民眾黨前主席柯文哲、黨秘書長周榆修。

民眾黨援助光復鄉災區　雙北市黨部、議員帶隊赴花蓮投入重建

民眾黨援助光復鄉災區　雙北市黨部、議員帶隊赴花蓮投入重建

花蓮16死82傷！BBC揭災情慘重5關鍵

花蓮16死82傷！BBC揭災情慘重5關鍵

綠營把黃國昌和狗仔畫等號　陳智菡：潑髒水要毀他人設

綠營把黃國昌和狗仔畫等號　陳智菡：潑髒水要毀他人設

黃國昌被爆指揮「政治狗仔」偷拍　記協：缺乏操守記者應受處罰

黃國昌被爆指揮「政治狗仔」偷拍　記協：缺乏操守記者應受處罰

關鍵字：

政治民眾黨黃國昌狗仔集團議論于北辰

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

《黑澀會》薔薔真的脫光！

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

賑災基金會：捐款直接撥給災民

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面