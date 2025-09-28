桃園議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點

▲五位名嘴遭大陸懲戒，左起黃世聰、李正皓、劉寶傑、于北辰、王義川，其中有三人已爆出有被狗仔跟拍的經歷。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭媒體爆料，透過任職中央社主跑北檢的S姓記者，召集組成狗仔集團跟監政敵，引起社會高度議論。對此，桃園市議員于北辰昨天（27）在政論節目中分享自己的經歷，去年5月被國台辦懲戒是台獨頑劣份子的5人，已有3人被跟拍，而他自己也曾被警告要「收斂一點」，指稱拍到他「跟辣妹慢跑」的照片。

于北辰在政論節目「頭家來開講」中說，民進黨立委王義川跟他講了一件事，讓他覺得滿可怕的，說去年5月份，有5人被國台辦列為台獨頑劣份子，其中政論節目主持人李正皓、王義川都被拍了之外，其實連他自己也被跟拍。

于北辰說，有人拍了之後拿照片給他看，還要他收斂一點說，「你跟辣妹慢跑」；于北辰苦笑說，他說這女生跟他很熟，太太也認識，「她是我女兒」。

于北辰指出，所以後來對方就收回去了，是不是黃國昌（狗仔集團）拍的他不知道，但那是他的女兒，大家可能不知道已經大學畢業了，所以後面就作罷了；結果，還有更霹靂的手段，就是每天找人去服務處叫囂，結果這位主使人現在被押在看守所，涉嫌共諜案。

于北辰認為，王義川擔心的不會是錯的，去年被中共警告的5人裡面有3人受害，所以王義川所懷疑的不會錯，就是要搞你、欺負你，如何讓王義川閉嘴，就是跟你、警告你。