政治

綠營把黃國昌和狗仔畫等號　陳智菡：潑髒水要毀他人設

▲▼北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，黃國昌到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔集團跟監政敵、偷拍綠營人士等，引發社會關注，至今仍未現身說明。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（27日）在臉書表示，黃國昌過去爆料多少弊案，綠色貪腐集團恨他恨得牙癢癢、準備除之而後快，綠營現在想把揭發弊案、捍衛公眾利益，與偷拍他人隱私、甚至拿來恐嚇取財的狗仔畫上等號，「目的只有一個，就是用潑髒水來打黃國昌的人設」。

陳智菡說，看了一整天綠媒集體高潮與一堆毫無道德的名嘴對黃國昌大舉進攻，說什麼國昌是狗仔總指揮、偷拍沒道德，記協還跳出來呼籲「記者應恪守第四權精神，政治人物不可指揮並利用媒體攻擊政敵」，此言真令人振聾發聵。

陳智菡說，除了這番道貌岸然的話，請問記者協會對於近年來新聞媒體集體變形成政媒集團，新聞過分偏向執政黨，喪失實質社會公正性與影響力的腐敗現象，做了什麼？如今跟著一則張冠李戴、連連看的假新聞，跟著火力全開、口誅筆伐在野黨領袖？真好，不愧是記憶中的記協。

陳智菡指出，這條新聞從一個號稱用膝蓋與電信監控人民、沾沾自喜大談「造謠四步驟」的立委王義川開始發動，除了用盡低俗的字眼不斷叫囂謾罵，根本毫無證據；另一個最擅長偷拍跟監爆料，幫執政黨威脅恐嚇在野黨的鏡集團，也做賊喊抓賊，跟著批判「偷拍沒道德」，一夥人把黃國昌扣上「 台版水門案」大帽。

「證據呢？就憑著鏡的一句『黃國昌指揮狗仔』，聲稱某個地址是大本營，就可以這樣做文章？」陳智菡質疑，新聞的真實查證哪哪裡？至少來個 「有假圖有真相」吧？什麼都沒有，劇本是虛的，但喊打喊殺與謠言的真實惡意，都是真的。

陳智菡說，民進黨唸一下歷史好嗎？美國水門案是執政黨竊聽在野黨，還抓到嫌犯潛入民主黨全國委員會總部安裝竊聽器和拍攝文件，且經過聯邦調查局調查發現，背後是白宮高層與尼克森授意策劃，動用國家資源對對手進行政治監控與情蒐，醜聞爆發，才讓尼克森黯然下台。

「黃國昌是在野黨主席、立委，如何動用國家資源監控政敵？」陳智菡說，黃國昌過去做揭弊者保護，他踢爆的是宛如肉粽串的綠能弊案、國軍非法使用華為設備、國防部採購防彈背心弊案、國發基金投資弊案、中科院員工兜售標案等，多少綠色貪腐集團恨他恨得牙癢癢、準備除之而後快。

陳智菡說，綠營現在抓著一個虛浮至極的爆料，想把揭發弊案、捍衛公眾利益vs.偷拍他人隱私，甚至拿來恐嚇取財的狗仔畫上等號，目的只有一個，就是用潑髒水來打黃國昌的人設。

陳智菡說，綠營還想用謠言製造黃國昌和柯P的矛盾，說黃跟過柯、還爆料，「拜託一下，查證很難嗎？八八會館最早不就是鏡爆的？最關鍵資料是內部監視器畫面，拍到警官與黑道進進出出，根本不是跟監可以取得」，這些政論節目製作人和王膝之們，劇本能不能寫得用心一點？

陳智菡表示，至於一堆高舉「新聞第四權神聖不可侵犯、記者要跟政治人物保持距離的協會們的聲明稿」就寫的還不錯，只是很可惜，口嫌體正直。記協對於台灣部分新聞媒體與執政黨長期共生共榮、新聞道德淪喪、高層樂於擔任政治部門宣傳工具，指揮記者違背新聞專業與客觀查證義務，充當執政黨的喉舌打手、「被政治人物指揮打擊政敵」，嚴重失去自律與他律精神的腐化的行為，從來不敢吭一聲、任由台灣新聞環境敗壞。

陳智菡說，民進黨疑似用電信監控人民案呢？柯文哲偵查被大公開、政媒集體打擊政敵、未審先判案呢？一大堆綠能貪腐弊案⋯⋯在黃國昌在揭弊捍衛公眾利益的時候，最應該繼續追蹤，「發揮媒體第四權」報導、監督政府的時候，記者大軍在哪裡？ 第四權？不要拿自己沒有的東西來說嘴。

09/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了
回家再看一下「抱神明桌亡」　媽媽遺體終尋獲...2女兒淚謝
陽明交大教授被沖走　妻：他喊1聲「啊」就不見了
休假中「郵政超人」主動支援！22輛大貨車狂奔花蓮
獨／母子4人「只剩一顆頭」救出　超人大學生本尊曝光
獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

有關「政治狗仔」風波，《鏡報》與多家媒體26日陸續報導，指稱民眾黨主席黃國昌指揮狗仔跟監，一名服務於公營媒體的S姓記者疑似牽涉其中，同時身兼台北司法記者聯誼會會長職務，中央社已證實並啟動專案調查。對此，台灣新聞記者協會（記協）發表嚴正聲明，呼籲全體媒體從業人員應恪守「第四權」精神，政治人物不可指揮與利用媒體攻擊政敵。

