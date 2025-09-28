館長喊找10萬解放軍救災！他不懂邏輯　諷：救災還是佔領台灣？

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，光復鄉目前正處於災後復原階段，大量志工「鏟子超人」也湧入花蓮協助災民恢復家園。不過，網紅「館長」陳之漢日前聲稱，若向中國求援，相信至少有10萬解放軍馬上到現場，分分秒解決花蓮鄉親的問題。對此，民進黨立委林俊憲今（28日）諷刺，「館長的邏輯我實在聽不懂」，向中共求助派10萬解放軍，是來台灣救災還是打仗、佔領台灣？

館長25日在直播提到，「中國大陸就在我們旁邊，這麼多的同胞，急於伸出援手，相信中共高層中央也絕對沒有二話，絕對可以立馬來幫忙」，此時最需要的就是幫忙，如果今天去問，「我相信，至少有10萬的解放軍馬上到現場，人民人民子弟兵，各式機種、各式機械，分分秒解決，咱們花蓮鄉親的問題」。

館長還稱，人家的工兵部隊、後勤部隊馬上開到現場，立馬架設好吃的飯、可以住的組合屋，效率馬上出來，他深信馬上讓花蓮同胞有現成的組合屋，「絕對分分秒，為什麼不這麼幹？」

對此，林俊憲今（28日）表示，「館長的邏輯我實在聽不懂」，向中共求助派10萬解放軍，「10萬欸」，10萬解放軍是來台灣救災還是打仗、佔領台灣？同時，館長還批評民進黨造成花蓮現在這種狀況。林俊憲質疑，現在全國都在花蓮救災，若按館長邏輯，如果不是民進黨執政，而是藍白，就會允許讓解放軍到台灣？如果台灣出什麼事，就會向中共求助？「怎麼會有這種邏輯我實在聽不懂」。

林俊憲質疑，館長這種講法會得到台灣人民的贊同支持？現在實在不曉得館長到底是幫中共講話，還是屬於國民黨陣營的。「只是，我們應該了解，當有災難時，我們內部就應該更團結」。

林俊憲提到，中央、地方在這個時間點應該要團結一致、共同救災，這幾天很多來自台灣各地的志工，尤其是「鏟子超人」讓全世界都很感動。「讓鏟子超人跟十萬解放軍來比一下，館長選擇的是十萬解放軍」，而大家要的、驕傲的、選擇的是鏟子超人，大家攜手同心幫助台灣，這樣的態度應該非常清楚。