　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長喊找10萬解放軍救災！他不懂邏輯　諷：救災還是佔領台灣？

▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，光復鄉目前正處於災後復原階段，大量志工「鏟子超人」也湧入花蓮協助災民恢復家園。不過，網紅「館長」陳之漢日前聲稱，若向中國求援，相信至少有10萬解放軍馬上到現場，分分秒解決花蓮鄉親的問題。對此，民進黨立委林俊憲今（28日）諷刺，「館長的邏輯我實在聽不懂」，向中共求助派10萬解放軍，是來台灣救災還是打仗、佔領台灣？

館長25日在直播提到，「中國大陸就在我們旁邊，這麼多的同胞，急於伸出援手，相信中共高層中央也絕對沒有二話，絕對可以立馬來幫忙」，此時最需要的就是幫忙，如果今天去問，「我相信，至少有10萬的解放軍馬上到現場，人民人民子弟兵，各式機種、各式機械，分分秒解決，咱們花蓮鄉親的問題」。

館長還稱，人家的工兵部隊、後勤部隊馬上開到現場，立馬架設好吃的飯、可以住的組合屋，效率馬上出來，他深信馬上讓花蓮同胞有現成的組合屋，「絕對分分秒，為什麼不這麼幹？」

對此，林俊憲今（28日）表示，「館長的邏輯我實在聽不懂」，向中共求助派10萬解放軍，「10萬欸」，10萬解放軍是來台灣救災還是打仗、佔領台灣？同時，館長還批評民進黨造成花蓮現在這種狀況。林俊憲質疑，現在全國都在花蓮救災，若按館長邏輯，如果不是民進黨執政，而是藍白，就會允許讓解放軍到台灣？如果台灣出什麼事，就會向中共求助？「怎麼會有這種邏輯我實在聽不懂」。

林俊憲質疑，館長這種講法會得到台灣人民的贊同支持？現在實在不曉得館長到底是幫中共講話，還是屬於國民黨陣營的。「只是，我們應該了解，當有災難時，我們內部就應該更團結」。

林俊憲提到，中央、地方在這個時間點應該要團結一致、共同救災，這幾天很多來自台灣各地的志工，尤其是「鏟子超人」讓全世界都很感動。「讓鏟子超人跟十萬解放軍來比一下，館長選擇的是十萬解放軍」，而大家要的、驕傲的、選擇的是鏟子超人，大家攜手同心幫助台灣，這樣的態度應該非常清楚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？
快訊／海嘯警報響　花蓮警稱「錯誤傳達訊息」將內部懲處
87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了
亞錦賽冠軍戰！中華隊對日本　先發打線出爐
快訊／災區再傳防空警報聲！　現場往外急撤：快跑起來
徐榛蔚遭當面嗆「不要在那邊作秀啦」　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

全力支援花蓮光復災區復原工作！　內政部研擬租屋、修繕住宅補貼

館長喊找10萬解放軍救災！他不懂邏輯　諷：救災還是佔領台灣？

不認國民黨主席支持郝龍斌　洪秀柱：我挺謀求兩岸統一的人選

誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名花蓮縣府：再亂喊會出事

同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

光復再傳潰堤？　行政院澄清：持續監測！未有大量湖水下流或崩塌

中西牙醫義診助力台南災後復原　綠委盼延續愛心到花蓮

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

全力支援花蓮光復災區復原工作！　內政部研擬租屋、修繕住宅補貼

館長喊找10萬解放軍救災！他不懂邏輯　諷：救災還是佔領台灣？

不認國民黨主席支持郝龍斌　洪秀柱：我挺謀求兩岸統一的人選

誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名花蓮縣府：再亂喊會出事

同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

光復再傳潰堤？　行政院澄清：持續監測！未有大量湖水下流或崩塌

中西牙醫義診助力台南災後復原　綠委盼延續愛心到花蓮

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

挑戰韓國人憤怒極限！高市早苗強勢回應領土爭議：不用看韓人臉色

男團Saturday曝花蓮老家災情！　激動告白：台灣人非常有愛

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

初嚐天王山高張力　許賀捷自責牽制出局：真的學到一課

日滑翔傘起飛後「失控撞樹」墜落！乘客重傷　直升機送醫搶救

花蓮寵物禮儀公司助無償善終　志工接力送罹難毛孩最後一程

快訊／災區海嘯警報又大響　花蓮警認了「錯傳訊息」將內部懲處

【重返災後家園】她憶當下：從裡面逃生出來真的撿回一條命

政治熱門新聞

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

誰放潰堤假消息？他揭1巧合　點名縣府：再亂喊會出事

張峻不滿勘災跳過他家　縣府回應「經過沒看到人」

桃園議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點

美麗島民調／國民黨主席誰適合？　郝龍斌22.2％居冠、鄭麗文12.2％

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台鏟子超人

光復再傳潰堤？　行政院澄清：持續監測！未有大量湖水下流或崩塌

快訊／黃曙光堅辭國安會諮委　賴清德幾經慰留無效！請辭獲准

評／花蓮滿城泥　國民黨忙選黨魁玩權力遊戲

張俊雄辭世　蘇貞昌憶當年同為台灣奮鬥

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

更多熱門

相關新聞

災區淤泥全堆這！24H不間斷清運「累計破萬噸」

災區淤泥全堆這！24H不間斷清運「累計破萬噸」

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流而淪為重災區，今進入災後第6天，「鏟子超人」仍在努力清運淤泥協助災民復原家園中。據工作人員指出，目前災區的淤泥都被集中載運到約1.8公里外的台糖空地堆放，目前24小時運作，粗估整天下來約有400車次載運廢土。

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

誰放潰堤假消息？他揭1巧合　點名縣府：再亂喊會出事

誰放潰堤假消息？他揭1巧合　點名縣府：再亂喊會出事

同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

開車快不過洪水　他從天窗逃劫愛犬慘亡

開車快不過洪水　他從天窗逃劫愛犬慘亡

關鍵字：

館長林俊憲鏟子超人花蓮光復解放軍

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面