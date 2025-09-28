開車快不過洪水！他從天窗逃劫愛犬慘亡　收容所將搬遷嘆無奈

▲花蓮災民收容中心（大進國小）因為即將復學，必須把場地還給學校，災民大喊不便。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、劉人豪／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪上游日前因樺加沙颱風所挾帶雨量，導致堰塞湖溢流水患重創光復鄉。目前大進國小收容災民約938人左右，但因學校即將復學，收容所將於29日早上進行搬遷，將災民移到瑞穗去安置，讓住在收容所的災民嘆很不方便。

花蓮災民收容中心（大進國小），收容災民約938人左右，大部份都是家裡被淹沒，或是受損待清理。這裡有老人、小孩、壯年、行動不便人士，白天有體力的會回去家裡清理，晚上再回到收容所清洗睡覺。但，明天29號過後學校準備復學，必須把場地還給學校，所以現在要媒合瑞穗地區民宿業者，暫時先把災民安置過去，至於房子全毀的，後續還會再商討。

72歲的陳伯伯受訪時表示，要移至瑞穗對老人來說，真的很不方便，住家就在光復鄉，移到瑞穗怎麼來回？我是可以走，但有些老人從車站走回家裡，可能就沒體力再走回車站，這都是問題。陳伯伯一個人住，水淹過來時，逃出車外，上車要離開，結果水整個衝過來，車子熄火門鎖鎖住，趕快從天窗爬出來，差點死在車內。當時車子還有一條狗，後來回去看狗不見了，可能已經喪命了。

現在住的地方水電都有，現在還是泥土一大堆，都是志工、教會在清，自己體力關係沒有辦法去清那麼厚重的泥土，家裡全部東西都毀了，電視、冰箱、洗衣機、衣櫃、椅子都泡水，連機車也沒有了。

陳伯伯說，當時在家裡還不知道淹大水，是有朋友打電話說水已經到高職那邊了，趕快起來要跑啦，出來外面要開車子的時候，水溝已經冒水了，第一台車有衝出去，我往右轉跑不出去，水來是用衝的。「來這裡也沒有通知，什麼都沒有，說難聽的連大水來都不知道，這個真的是人禍，但是到底是什麼原因我不懂，哪有大水來居民都不知道的」，不然怎麼大家都逃不出去呢。

陳伯伯指出，早上宣布說要搬到瑞穗，也沒有商量，在這裡要回去整理都已經很困難了，「還叫我們到瑞穗，你叫我們到瑞穗，那我們要怎麼回來整理」，質疑為什麼不安置在附近的活動中心或是組合屋。