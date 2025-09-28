誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名花蓮縣府：再亂喊會出事

▲胡仁順指出，兩次潰堤假消息都發生在卓榮泰在花蓮討論災後工作時。（圖／翻攝自Facebook／胡仁順）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。今（28日）近午佛祖街再度傳潰堤消息，行政院前進協調所澄清，農業部林保署持續監測馬太鞍溪河床，目前未有大量湖水下流或崩塌情形。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順憤怒指出，這已是災區第2次出現「水來了」的假消息，今天他就剛好在重災區，「看到的是縣府某單位人員到處大喊水來了快跑！」也沒有海嘯警報、沒有廣播，到底為什麼是縣府的人在路上大喊？合理懷疑政治力操作。

胡仁順今憤怒表示，到底是誰在放謠言？有兩次假消息說水來了，上一次是24日上午11時40分左右，這一次是今天中午約12時，兩次都是行政院長卓榮泰正在花蓮討論災後工作時，就那麼剛好？

胡仁順指出，今天他就剛好在重災區，「看到的是縣府某單位人員到處大喊水來了快跑！」然後大家開始擁擠、奔跑、上二樓，有小女孩因此與家長分散！最終是由國軍幫忙找到孩子！「再這樣亂喊，會出事的！」

胡仁順說，監控堰塞湖的是中央、他們也不知道有水來了這種事，記者會直播清清楚楚顯示中央一頭霧水！結果縣府的人在喊？也沒有海嘯警報、沒有廣播，到底為什麼是縣府的人在路上大喊？「就這麼剛好，我合理懷疑政治力操作啦！中央、檢方調查一下好嗎？太過分了！」

關於媒體稱馬太鞍橋傳出潰堤一事，行政院前進協調所中午說明，強調農業部林保署持續監測馬太鞍溪河床，目前未有大量湖水下流或崩塌情形。

前進協調所表示，經濟部水利署針對馬太鞍溪昨日嘗試引流未果，小部分水量進入市區，今早10點已再次封堵。同時強調，若有異常情況，中央（農業部林保署）將通報發布CBS警訊外，增加以防空警報系統等多元放送（含警、消、垃圾車、鄉鎮村廣播）。