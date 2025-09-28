光復「內陸海嘯」浩劫太慘！酷的夢「涼山鬼」士官長也來救災

記者劉邠如／花蓮報導

花蓮光復鄉「內陸海嘯」災情，讓大家看了心疼不已，許多人也主動投入救災，就連退役的「涼山鬼」士官長也來了！

曾經登上《ETtoday》接受呂捷訪問，也曾上過網紅酷的夢頻道，擔任鐵血教官的涼山部隊的退役士官長張敏傑，他服役時，主動加入涼山特勤，因表現優異，被派往北美洲的友邦貝里斯，接受叢林實彈訓練。

▲張敏傑是退役涼山部隊教官，聽聞光復鄉災情，也主動投入救災 。（圖／記者劉邠如攝）

如今已經退役的張敏傑，運用他過去軍旅生涯學到的專長，從事戰術教導工作，YouTuber酷的夢的軍事系列影片，也曾多次邀請張敏傑擔任總教官，讓酷的夢一行人體驗涼山特勤的日常訓練。

這一次，《ETtoday》採訪團隊，也在災情慘重的大同鄉厚德路碰到這「涼山鬼」，英姿颯爽地帶領夥伴們指揮救災。

他表示昨日先和夥伴在阿陶莫幫忙，今日則轉進厚德路幫忙清淤。希望盡自己的一份心力，替受災戶做點事，讓他們的家園早日恢復正常。

不過對於這次縣府調度，他也頗有感慨，外界想幫忙的人手很多，但有時候進到光復卻像無頭蒼蠅一般，認為縣府應該更努力做好人力協調，才能將大家的大愛，發揮到最大功用。



▲張敏傑募集夥伴一起到光復鄉救災 。（圖／記者劉邠如攝）