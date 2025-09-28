同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

▲陸軍33化兵群LS-920背負式消毒器實施道路消毒。（圖／陸軍六軍團提供）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，陸軍自24日起在光復糖廠設前進指揮所，並於26日增派2000名兵力協助救災。陸軍六軍團今（28日）表示，今是第三作戰區支援兵力投入救援與災後復原工作進入第五天，33化學兵群一名劉姓士官長，在任務期間恰逢胞弟百日法會，原本一度考慮請假，但最終仍秉持「災區需要我」的信念，毅然堅守救災崗位，將對家人的思念化為守護光復鄉民的力量。

六軍團28日下午說，第三作戰區今支援兵力投入救援與災後復原工作進入第五天，所屬53工兵群派遣裝土機全力協助道路清淤、33化學兵群則出動LS-920背負式消毒器與MD-105重型消毒車，針對道路及淤泥暫存區進行大規模消毒作業。同時，各部隊救災官兵亦深入社區，協助居民清理家園、搬運廢棄物，期盼盡快恢復以往市容，讓鄉民早日回到正常生活。

▲陸軍33化兵群MD-105重型消毒車於淤泥暫存區域實施消毒作業。。（圖／陸軍六軍團提供）

六軍團指出，今日適逢教師節，部分官兵更投入校園環境整理與教室清淤任務，盡力為孩子們打造乾淨整潔的學習環境，讓學童能早日重返校園，重現師生共聚的時光。官兵們辛勤付出，正是獻給師生們最真摯的教師節祝福。

「在救災行動中，亦不乏動人故事。」六軍團表示，33化學兵群劉少卿士官長，在任務期間恰逢胞弟百日法會，原本一度考慮請假，但最終仍秉持「災區需要我」的信念，毅然堅守救災崗位，將對家人的思念化為守護光復鄉民的力量。此外，裝甲584旅邱弈方上尉與陳冠言上士，也在休假期間主動前往災區投入鏟子超人行列，以實際行動展現愛民情懷。

六軍團強調，國軍官兵秉持「同島一命」的信念，全力投入地方災後復原工作，與鄉親攜手共渡難關，力求以最快速度恢復家園樣貌。

▲陸軍33化兵群士官督導長劉少卿士官長。（圖／陸軍六軍團提供）

▲陸軍關指部協助居民清淤及搬運廢棄物。（圖／陸軍六軍團提供）

▲陸軍蘭指部協助居民清理家園。（圖／陸軍六軍團提供）

▼陸軍裝甲584旅協助光復國中清淤及校園整理。（圖／陸軍六軍團提供）