虛心檢討！民進黨創黨39週年　賴清德致信黨員：繼續給鞭策指教

▲民進黨主席賴清德給民進黨員的一封信。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

今（28日）為民進黨創黨39週年，民進黨以「找回初衷 重新出發」為核心，並公布主席賴清德給黨員的一封信，以及「回到地方 找回初衷」紀錄片影像。賴清德提到，無論是資深或新進的從政黨員，都應清楚了解，扛起民進黨這塊招牌，必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，請黨員繼續給予民進黨鞭策與指教，「不足之處，我們都會虛心檢討改進」。

賴清德在「給黨員的一封信」中表示，9月28日，是民主進步黨創黨滿39週年的日子。透過這封信，我想邀請您，一同向所有的創黨、建黨前輩、先進，致上敬意與感謝。

賴清德指出，在過去會抓會關的戒嚴年代，不管是從事黨外活動，還是投入組黨運動，民主前輩們都必須冒著失去自由、甚至生命的風險。但他們仍不畏犧牲，勇敢地站出來，衝破黨禁的封鎖，創立民主進步黨，為台灣敲開了民主的大門、寫下新的篇章。民進黨走過39個年頭，不但承載著一代又一代先進們，為台灣民主所付出的心血，也肩負起許多台灣人民，對民進黨深切期望的重擔。

賴清德提到，無論是資深或新進的從政黨員同志，都應清楚了解，扛起民進黨這塊招牌，必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，讓每一個人生活在自由民主的台灣，能夠安居樂業，盡情地追逐夢想。

最後，賴清德說，所以，還請您以黨員的身分，繼續給予民進黨鞭策與指教，不足之處，我們都會虛心檢討改進。我與全體黨公職，會延續創黨信念，堅定守護民主自由、捍衛國家主權，持續壯大台灣。

民進黨發言人卓冠廷表示，賴清德以一封信向當年推動民主的前輩們致敬，也向全體黨員致意。「回到地方 找回初衷」影片，則記錄台中市新榮里長陳宏誌、屏東縣議員梁育慈、桃園市議員魏筠，在第一線基層服務，堅守創黨精神的許諾。

卓冠廷說，主席賴清德在創黨39週年之際，以給黨員的一封信，向當年推動民主的前輩們致敬，也向全體黨員致意。感謝民主前輩與全體黨公職對民進黨的支持與鞭策，期許往後繼續多多指教，民進黨會兢兢業業，謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，以民生為優先，持續努力，不忘初衷。

卓冠廷指出，民進黨創黨39週年紀念以「找回初衷、重新出發」為核心，要向一代代為台灣民主自由犧牲奉獻的前輩致敬，從創黨精神中汲取力量，承先啟後，持續守護民主自由。民進黨回歸初心、展現決心，絕對不負台灣人民所託。卓冠廷也補充，民進黨自花蓮馬太鞍災情發生以來，持續進駐災區協助救災，週末也號召百人志工團赴災區協助清淤復原，第一線與災民同在。

卓冠廷表示，「回到地方 找回初衷」紀錄片影像，透過台中市新榮里長陳宏誌、屏東縣議員梁育慈、桃園市議員魏筠三位青年黨工職視角，呈現民進黨在第一線照顧人民、在基層扎根服務，堅守創黨精神，讓所珍愛的土地變得更好。同時也透過三位黨公職的心聲，傳達民進黨邁向中央執政第十年，面對各項艱辛挑戰，仍堅定守護民主自由、捍衛國家主權、用心深耕基層。從中央到地方，民進黨持續檢討改進，要讓人民更相信民進黨。