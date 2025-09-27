前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

▲前行政院長張俊雄。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統府資政、前行政院長張俊雄先生，於今（27日）與世長辭，行政院卓榮泰院長深感哀悼，並向家屬致上誠摯慰問。卓榮泰表示，張前院長一生奉獻於台灣民主自由，退休後持續推動公益事務，為社會服務，無私奉獻的精神令人感念。

張俊雄是國立台灣大學法律學系畢業、律師，現任總統府資政，曾任行政院院長、行政院副院長、民進黨秘書長、總統府秘書長、海基會董事長、立法委員。回顧從政經歷，前總統陳水扁執政期間，張俊雄在行政院長任內，於2001年元旦起推動全面周休二日，也曾因停建核四被立法院決議列為「不受歡迎人物」，無法到立法院備詢。並在陳水扁執政間，兩度出任行政院長一職。

張俊雄2008年卸任行政院長後，淡出政壇，僅偶爾會出席綠營造勢場合。而張俊雄20日才坐著輪椅，為民進黨立委賴瑞隆站台，如今傳出辭世消息，令外界震驚。

行政院長卓榮泰表示，張前院長一生奉獻於台灣民主自由，致力深化人權與法治，並為此投身公共事務，歷任立法委員、總統府秘書長、行政院副院長與行政院院長、海峽交流基金會董事長；在擔任行政院院長任內，我國正式成為世界貿易組織（WTO）會員，張前院長也協助國內產業積極應對，讓台灣再次走進世界；退休後持續推動公益事務，為社會服務，無私奉獻的精神令人感念。