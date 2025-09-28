賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

▲總統賴清德下令，再增派兵力協助花蓮家園復原工作，要在中秋節前完成清淤。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，總統賴清德28日表示，他早上已致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作。他說，目前已有第二、三、四、五作戰區等50個部隊，陸續投入近2500餘員兵力支援；預計30日會由概略相同的兵力，換班投入，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作。

賴清德表示，這幾天，來自四面八方的志工朋友，前往災區馳援，他特別致上謝意，希望大家能以確保自身健康安全為前提，再投入災區的復原工作，也請遵循相關調配，讓每一位志工的熱情，發揮最有效的戰力。

賴清德指出，為了讓災民盡速恢復正常生活，他早上已致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作。他說，目前已有第二、三、四、五作戰區等50個部隊，陸續投入近2500餘員兵力支援；預計30日會由概略相同的兵力，換班投入，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作；也可以讓辛苦的官兵弟兄，適當休息調節，再回到保護國家的崗位上。

賴清德表示，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原進度，行政院目前規劃行政院前進協調所能在每日的上午10：00、下午17：00統一對外發布訊息，其中包括：傷亡統計、壩體現況、救災進度、物資現況、其他事項等。除了讓國人同胞確實掌握災區復原的狀況以外，也希望能加速各項災區復原的協調工作。

另外，賴清德表示，協調慈濟協助媒合街區的志工調度，中央則協助調度志工到阿陶莫、大平、大馬三個部落協助復原。粗估三個部落每天需要共500名志工，由軍方接駁、送餐，原民會派員在現場協助協調分工。

針對志工住宿，如需要媒合當地住宿，賴清德說，由交通部在光復車站收取意願及媒合，待志工返回花蓮車站，由巴士接駁至住宿點。同時，交通部已加開列車、增停光復站、全面開放站票、延駛服務、簡化進站流程等作為，協助志工們解決疏運問題。

最後，賴清德再次感謝所有支援災區復原工作的每一位志工、行政團隊與國軍兄弟姐妹們，這一刻全國人民的心是緊緊連結在一起，正因為我們團結一致，他相信一定能夠盡速度過這次的難關，讓我們一起努力，繼續加油。