快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

▲前行政院長張俊雄。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前行政院長張俊雄今（27日）辭世，享壽87歲。民進黨表示，賴清德總統兼黨主席與徐國勇秘書長對此表達哀悼並向家屬致意，將全力協助家屬籌辦治喪事宜，以感念張前院長一生為黨為國之貢獻。

張俊雄是國立台灣大學法律學系畢業、律師，現任總統府資政，曾任行政院院長、行政院副院長、民進黨秘書長、總統府秘書長、海基會董事長、立法委員。回顧從政經歷，前總統陳水扁執政期間，張俊雄在行政院長任內，於2001年元旦起推動全面周休二日，也曾因停建核四被立法院決議列為「不受歡迎人物」，無法到立法院備詢。並在陳水扁執政間，兩度出任行政院長一職。

張俊雄2008年卸任行政院長後，淡出政壇，僅偶爾會出席綠營造勢場合。而張俊雄20日才坐著輪椅，為民進黨立委賴瑞隆站台，如今傳出辭世消息，令外界震驚。

民進黨表示，賴清德總統兼黨主席與徐國勇秘書長對此表達哀悼並向家屬致意，張俊雄先生一生奉獻台灣民主人權運動，更在擔任公職期間為國家盡心盡力，退休後投入公益為更生人心靈輔導，實為本黨從政黨員之表率，本黨將全力協助家屬籌辦治喪事宜，以感念張前院長一生為黨為國之貢獻。