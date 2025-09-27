注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台的鏟子超人

▲總統賴清德提醒「鏟子超人」們，協助救災時，也要受護好自己。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

實習記者石嘉豪／台北報導

許多國人近日紛紛自發投入花蓮光復鄉災後復原行動，對此，總統賴清德今（27日）在臉書提醒，中央前進協調所在光復火車站前設有「志工救災地點分配站」，若不是跟隨大型團體前往，可以先到分配站登記，現場會協調、安排工作給每個人，賴清德接著向「鏟子超人」致謝，同時，提醒大家守護別人的同時，也要守護好自己。

賴清德表示，花蓮光復在這幾天，有許多全台各地的志工，自發投入救災與復原，大家互不相識，但一句「來幫忙」就攜手並肩，跳上火車前往花蓮，這就是台灣最可貴的團結力量。

▲花蓮光復鄉連假湧入來自全台的「鏟子超人」，協助災民恢復家園 。（圖／國營台鐵公司粉絲團）

看見國人紛紛自主投入救災，賴清德提醒，在光復火車站前，中央前進協調所設有「志工救災地點分配站」，若不是跟隨大型團體前往，請先到分配站登記，現場會協調、安排工作給每個人，缺乏器具的也可以現場領取，讓復原工作更有效率。

此外，賴清德指出，從10月1日起，花蓮縣光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員都可以施打公費流感及新冠疫苗，守護受災民眾的健康。

賴清德說，自己要向所有前往救災的朋友，表達最深的感謝，謝謝全台「鏟子超人」的集結，鏟出回家的路，也鏟出希望的光，他接著呼籲志工們，務必穿上防水長靴、手套、口罩，記得水要煮沸過再飲用，保持環境清潔。

最後，賴清德表示，守護別人的同時，也要守護好自己，此時此刻，我們都是花蓮人，中央會繼續盡一切努力，讓花蓮早日恢復安定。