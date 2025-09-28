　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電價調漲！10月新制懶人包　公務員增3天身心調適假

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲旅客自桃園機場入境。（圖／桃機提供）

生活中心／綜合報導

9月進入尾聲，有多項新制10月上路，如台電調漲電費，約93%的住宅用戶每度電價調整0.1元，每月電費將增加約33至70元。公費流感疫苗10月起分2階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同。10月10日起，公務員新增3天身心調適假，得以時計，併入事假計算，且不用檢附證明文件，機關不得拒絕。《ETtoday新聞雲》以下整理10月新制懶人包，供讀者參考。 

▲▼4月舉發偽造車牌83件。（圖／公路局提供）

▲懸掛偽造車牌上路9月30日起重罰。（圖／公路局提供）

》交通

●9/30起偽造車牌最高7.2萬
立法院修正《道路交通管理處罰條例》，汽車偽造變造及矇領車牌者，罰鍰提高至7萬2000元，並首度併罰非車主駕駛人3萬6000元，且肇事致死可當場沒入車輛，將於9月30日上路。

此次修法也併罰非汽車所有人的駕駛人，明知他人車輛是偽造車牌，仍使用行駛上路，將可開罰駕駛人3萬6000元。此外，汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車，以及牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷，無牌照仍行駛等違規樣態，也將加重罰3萬6000元。【點我看更多詳情】

●114年營業用車輛使用牌照稅開徵
114年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，繳納期限至10月31日止，繳款書已於9月中旬陸續寄送，臺北市稅捐處表示，民眾如未收到繳款書或遺失，可至地方稅網路申報作業網站，點選「線上查繳稅及電子傳送服務」，輸入「車牌號碼及統一編號」即可線上查繳稅款，或是以電話、傳真、網路或就近向該處所屬分處。【點我看更多詳情】

▲▼營業用車輛牌照稅開徵。（圖／財政部提供）

▲營業用車輛牌照稅10月1日開徵。（圖／財政部提供）

●進港船舶P＆I審查新制10月15日起實施
為提升我國港口及周邊海域海事安全，並維護船東權益，航港局將於10月15日起實施「進港船舶船東責任保險（P&I）審查新制」，申請進出我國商港的船舶，應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司等投保，未符合規定者恐無法進港。

航港局表示，目前符合新制保險的船舶佔比達96.7%，申請進出我國商港的船舶應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司或具國際信評機構評等達BBB（含）以上的保險人投保P&I保險，若未能向符合條件的保險人投保，船東需提供保證金，並檢附P&I保單方式，申請進出我國商港。

航港局表示，為規劃P&I審查新制，已於今年3月及4月分別召開2場業者座談會，將原訂實施日期由7月1日延後至10月15日。另考量業者實務需求，針對已向國際信評機構申請評等，但尚未取得信評結果的保險人，於10月15日前提出相關證明文件者，將暫同意其承保船舶進出我國商港至明年4月15日。【點我看更多詳情】

▲▼高雄港,85大樓鳥瞰,貨輪,高雄燈塔。（圖／記者姜國輝攝）

▲進港船舶P＆I審查新制10月中起實施。圖為高雄港。（圖／記者姜國輝攝）

》生活福利

●電價調漲，平均漲幅0.71%
台灣電力公司10月起對民生用電價格進行各級距調整，以更貼近實際發電成本。此調整預計影響全台超過1400萬戶用戶，平均漲幅約0.71%。

台電表示，住宅用戶方面，約93%的家庭每度電價僅調整0.1元，每月電費增加約33至70元，相當於每日多花1.1至2.3元。調整後，平均電價為2.89元/度。【點我看更多詳情】

▲▼10月起，93%住宅用戶每月電費最多將要增加33元至70元不等的電費，其中1-2人小家庭平均每月電費最高將多繳33元。（圖／經濟部提供）

▲10月起93%住宅用戶每月電費最多要增加33元至70元不等。（圖／經濟部提供）

●普發現金1萬元最快10月發放
行政院會9月11日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，依立法院通過的《韌性特別條例》修正內容，特別預算一經公布，行政院須在1個月內啟動發放作業，並於7個月內完成整體發放。若特別預算能在9月送達立院並順利審畢，最早10月可望啟動入帳（或領取）流程，最快10月下旬就能領取。【點我看更多詳情】

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲普發現金1萬元，民眾最快10月就能拿到。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲打針,打疫苗。（圖／記者張一中攝）

▲公費流感疫苗10月1日開打。（圖／資料照）

》醫藥健康

●公費流感疫苗將於10月1日起開打
 疾管署提醒，今年度公費流感疫苗將於10月1日分2階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同。

第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。【點我看更多詳情】

●新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保
健保署宣布，10月1日起將新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢性淋巴性白血病（CLL）、被套細胞淋巴瘤（MCL）三大適應症，預計超過1100名病友受惠，藥費投入近19億元。

根據衛福部資料，台灣FL新發病例數呈現緩步上升趨勢，累計病友人數已超過2000位；根據2022年癌症登記報告，同為血癌的慢性淋巴性白血病CLL新診斷個案達270人，占所有白血病總數的9%。

BTK抑制劑透過阻斷腫瘤細胞的信號路徑抑制生長，療效更專一，也減少化療帶來的全身性毒性。口服用藥不僅提升病友耐受性，也讓無法承受高強度化療的高齡或多重共病患者有了安全選項。此進展讓病友能以更有尊嚴的方式接受治療並改善生活品質。

藥品示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保。（示意圖／達志）

●公務員增3日身心調適假，雙十後施行
考試院日前審議通過公務人員請假規則修正草案，除增訂身心調適假，亦優化休假制度並完備請假規定。全案在完成行政院同意會銜程序後，考試院於今（18）日會議審議通過本草案施行日期，其中身心調適假配合世界心理健康日自114年10月10日施行，其餘條文則預定於115年1月1日施行。

考試院表示，為鼓勵公務人員重視自身心理健康，遇有身心狀況時能適時調整及勇於求助，增訂身心調適假，每年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分，以強化對公務人員心理健康的支持。

考試院說明，本次修正也放寬初任、轉任、再任及養育子女或照顧孫子女留職停薪後回職復薪等人員休假日數的計算，以及增訂請扣薪事假的條件限制等規範。【點我看更多詳情】

▲▼憂鬱,難過,傷心,情緒,憂鬱症（圖／記取自免費圖庫Pakutaso）

▲10月10日起公務員增3天身心調適假。（示意圖／Pakutaso）

》出入境

●外國人入境全面採用電子A卡
 10月1日起外籍人士入境台灣全面實施網路填寫A卡（TWAC）措施，外籍旅客抵台前三天內至移民署TWAC網站完成資料填寫，入境將可大幅縮短通關時間約需三分鐘，更可減少紙本資源浪費。

移民署表示，新版電子A卡（TWAC），填報介面更直觀友善，流程更簡便，且增加事後查詢及修改功能。旅客申報時可以中文、英文填報，各項欄位以中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明，讓旅客能輕鬆理解完成填報。旅客拍照上傳護照基本資料頁，即可自動帶入護照個人資料，有效縮短填寫時間。

此外，家庭或團客來台，可由其中1個人幫其他同行者填寫，最多可填寫16名旅客，簡化團客申報流程。填寫時先透過電子信箱驗證，填寫完畢後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存之電子信箱。當旅客入境通關時，查驗人員讀取旅客護照後，系統將自動帶出其A卡填寫資料。【點我看更多詳情】

▲▼入境填寫A卡。（圖／移民署提供）

▲10月起外籍人士入境台灣不用再手寫紙本A卡。（圖／移民署提供）

●歐洲10月12日推出「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章
歐洲預計10月12日推出「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章。未來非歐盟國家旅客進入申根區（Schengen Area）29國時，都將接受臉部辨識及指紋掃描，以數位方式記錄相關資訊。

首次使用新系統時，大多數非歐盟國家公民需按照自助服務機台指示操作，包括護照掃描、指紋採集及拍照，螢幕將出現4個與旅行相關的問題，例如確認住宿地點及資金是否充足；12歲以下兒童無需提供指紋，現場亦會有工作人員協助，EES登記有效期為3年。

▲▼歐盟,歐盟旗幟。（圖／路透）

▲歐盟10月12日推出「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章。（圖／路透）

