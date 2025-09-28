　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無意攻擊歐盟北約！　俄外長警告：若挑釁將「果斷回擊」

▲▼俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

▲俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）28日在聯合國大會發表演說，重申俄羅斯從未、現在也沒有要攻擊歐盟或北約（Nato）成員國的打算，但同時警告，若莫斯科遭遇任何形式的侵略，將會做出果斷回應。

根據《路透社》報導，拉夫羅夫表示，西方國家針對俄羅斯的威脅越來越頻繁，甚至指控俄方計劃攻擊北約與歐盟，但普丁（Vladimir Putin）總統已多次駁斥這些挑釁。他強調，俄羅斯沒有這樣的意圖，不過一旦遭受攻擊，絕不會坐視不管。

在談到歐洲安全局勢時，拉夫羅夫提及丹麥通報機場上空出現無人機事件，雖然當局認為是「專業人士」所為，但沒有證據顯示與俄羅斯有關。另一方面，愛沙尼亞指控俄軍機侵犯領空，北約近期也在波蘭執行空防任務，因應俄羅斯無人機闖入波蘭領空。

美國總統川普（Donald Trump）則放話，若俄羅斯軍機進入北約領空，應直接擊落；北約方面也警告，將動用所有必要的軍事與非軍事手段捍衛自身安全。值得注意的是，川普本週似乎改變了他在俄烏戰爭上的立場，表示基輔有能力「贏回所有烏克蘭的原有領土」。

批評西方外交　談及美俄關係

拉夫羅夫在演說中同時觸及其他議題，批評以色列在加薩對巴勒斯坦的「殘忍殺害」與兼併西岸計畫毫無正當理由，並指控以色列以打擊哈瑪斯（Hamas）為名，卻對包括卡達在內的中東國家發動空襲。

他還談到伊朗問題，直指西方大國破壞外交，否決俄中提出的延後制裁提案，形容相關行動「非法」。

此外，拉夫羅夫也對西方國家近期承認巴勒斯坦國的時機提出質疑，直言此舉「等到這麼晚才承認，彷彿是希望最後什麼人、什麼東西都已經不存在了。」

針對美俄關係，拉夫羅夫則表示，在現任美國政府的態度中，俄方看到了他們不僅願意為烏克蘭危機提供現實的解決方法，更展現了在不採取意識形態立場的情況下，發展務實合作的願望。

