進港船舶P＆I審查新制10月15日起實施　航港局籲儘速投保

▲申請進出我國商港的船舶，應向國際船東互保協會、我國保險公司等投保。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者周湘芸／台北報導

為提升我國港口及周邊海域海事安全，並維護船東權益，航港局將於10月15日起實施「進港船舶船東責任保險（P&I）審查新制」，申請進出我國商港的船舶，應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司等投保，未符合規定者恐無法進港。

航港局表示，目前符合新制保險的船舶佔比達96.7%，申請進出我國商港的船舶應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司或具國際信評機構評等達BBB（含）以上的保險人投保P&I保險，若未能向符合條件的保險人投保，船東需提供保證金，並檢附P&I保單方式，申請進出我國商港。

航港局表示，為規劃P&I審查新制，已於今年3月及4月分別召開2場業者座談會，將原訂實施日期由7月1日延後至10月15日。另考量業者實務需求，針對已向國際信評機構申請評等，但尚未取得信評結果的保險人，於10月15日前提出相關證明文件者，將暫同意其承保船舶進出我國商港至明年4月15日。

航港局呼籲，為避免屆時船舶因P&I保險不符新制規定而無法申辦進港，業者應儘速確認所投保的P&I保險人是否合規，並可透過「MTNet首頁/公開服務／船東責任保險公司」查詢合規保險人名單。