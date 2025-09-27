安理會否決中俄提案！聯合國重啟「對伊朗制裁」　歐盟下周跟進

▲ 聯合國安理會26日投票表決伊朗制裁案。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯及中國提出延後對伊朗制裁的提議，26日在聯合國安理會投票中被否決，因此制裁將於美東時間27日晚間8時（台灣28日上午8時）恢復。英國駐聯合國大使伍德（Barbara Wood）會後表示，「安理會已完成2231號決議所規定的快速恢復制裁程序必要步驟，因此聯合國對伊朗核擴散的制裁將於本周末重新實施。」

根據《路透》，英、法、德3國此前指控德黑蘭違反2015年核協議，啟動30天快速恢復制裁程序。15個安理會成員國中，僅有4國支持俄中延後制裁的提案，9國投下反對票，2國棄權。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）痛批，「美國背叛了外交，但歐洲3國埋葬了它」，強調這項制裁「法律上是無效的，政治上是魯莽的，且程序上有缺陷。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）向媒體表示，伊朗不會因制裁恢復而退出《核不擴散條約》，並重申，「伊朗永遠不會尋求核武，我們已做好充分準備，對我們的高濃縮鈾保持透明。」然而，以色列總理納塔尼雅胡在聯合國大會上警告，國際社會不應允許伊朗重建核武與軍事計畫。

伊朗經濟自2018年川普第一任期退出核協議、美國重新實施制裁後已陷入困境，將於27日恢復的聯合國制裁包括武器禁運、禁止鈾濃縮及再加工、禁止彈道飛彈相關活動、凍結全球資產及旅行禁令，並衝擊伊朗能源部門；歐盟制裁則在下周恢復。