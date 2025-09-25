偽造車牌「重罰7.2萬元」9月30日上路　肇事致死可沒入車輛

▲交通部修法重罰偽造車牌違規，最高罰7.2萬元。（資料照／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

為杜絕假車牌，立法院修正《道路交通管理處罰條例》，汽車偽造變造及矇領車牌者，罰鍰提高至7萬2000元，並首度併罰非車主駕駛人3萬6000元，且肇事致死可當場沒入車輛，原規劃7月15日實施卻延期，交通部今預告，將於9月30日上路。

去年偽造車牌案件暴增至1271件，立法院今年5月通過修正《道路交通管理處罰條例》，交通部也預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，使用偽造、變造或矇領牌照，罰款將從1萬800元直接加重至7萬2000元，並當場移置保管車輛，同時也新增得併罰非汽車所有人的駕駛人3萬6000元。

此修正內容原定今年7月15日上路實施，交通部表示，由於修正罰鍰分類較多且另有累犯不同計算規定，且涉及增加多項車輛移置保管規定、公路監理裁罰資訊系統調整及測試，均較原預期規劃時程需更多時間，因此延後上路。

交通部今預告，「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修正將於9月30日上路，使用偽造、變造及矇領車牌，汽車所有人最重可罰7萬2000元，並當場移置保管車輛。若偽造變造他車車牌、違規致人傷亡，或是10年內第2次違反規定，將可沒入車輛。

此次修法也併罰非汽車所有人的駕駛人，明知他人車輛是偽造車牌，仍使用行駛上路，將可開罰駕駛人3萬6000元。此外，汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車，以及牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷，無牌照仍行駛等違規樣態，也將加重罰3萬6000元。

另外，牌照吊扣期間行駛，機車原罰5400元到8100元、汽車原罰7200元到1萬800元，皆直接加重罰3.6萬元，並當場移置保管車輛，吊銷牌照。

而未領用牌照行駛、報廢登記的汽車仍行駛、已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛、汽車未領用有效牌照於道路停車，或號牌遺失不報請公路主管機關補發，且經舉發後仍不辦理而行駛等，罰款也提升至3萬6000元。