俄外長指控：北約、歐盟藉烏克蘭「向俄羅斯宣戰」

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）25日在G20外長會議上提到，北大西洋公約組織（NATO）及歐盟在烏克蘭問題上向俄羅斯宣告「真正的戰爭」，且直接參與其中。

路透、Politico報導，俄烏戰爭自2022年2月開打至今未歇，戰火持續超過3年半的時間，俄軍目前占領烏克蘭約20%的土地，且歐洲東翼近期因俄羅斯無人機多次侵犯北約盟國領空，導致緊張情勢不斷升級。

拉夫羅夫宣稱，「另一個明顯的例子就是西方挑起的烏克蘭危機，北約和歐盟透過這場危機……已經向我國宣戰，並直接參與其中。」

拉夫羅夫過去也曾說過類似的話，但這次是當著其他國家的外交部長面前提出，反映出當前情勢嚴峻。不過在他的發言之中並未提及川普，而是重申俄羅斯立場，也就是西方的行動引發俄烏戰爭。

當拉夫羅夫準備離場之時，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）正好開始發言，並發聲譴責俄羅斯無端對烏克蘭開戰，「俄羅斯代表針對戰爭起因的異想天開之詞、不實資訊和政治宣傳，無論有多少，都無法說服任何人。」

歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，現階段並無跡象顯示俄羅斯想征服烏克蘭的目標有所改變，呼籲各國對俄羅斯施加國際壓力。