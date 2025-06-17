台灣入境新制！10/1電子A卡上路　外來旅客通關3分鐘搞定

▲移民署主任秘書林澤謙今天上午在桃園機場第一航廈說明台灣入境新制。（圖／移民署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

臺灣入境新制即將上路！目前外來旅客來臺填寫入國登記表（A卡）採紙本或網路二擇一方式辦理，為優化通關效率，移民署自今年5月5日推出全新電子A卡介面（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），上線至今各界反映良好，移民署預計今年10月1日起全面實施外來旅客網路填寫TWAC措施，外來旅客於抵臺前三天內須至移民署TWAC網站完成資料填寫，入境將可大幅縮短通關時間約需三分鐘搞定，更可減少紙本資源浪費。

▲移民署官員說明台灣入境新制各項措施，預計今年10月1日上路。（圖／移民署提供）

移民署今天上午在桃園機場第一航廈舉行記者會說明入境新制措施，移民署主任秘書林澤謙表示，電子化已成為國際趨勢，移民署投入經費建置新版電子A卡（TWAC），填報介面更直觀友善，流程更簡便，且增加事後查詢及修改功能。旅客申報時可以中文、英文填報，各項欄位以中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明，讓旅客能輕鬆理解完成填報。此外，旅客可拍照上傳護照基本資料頁，即可自動帶入護照個人資料，有效縮短填寫時間。

▲移民署主任秘書林澤謙與移民署人員今天上午在桃園機場第一航廈向入境旅客說明入境新制各項措施。（圖／移民署提供）

此外，家庭或團客來臺，可由其中1個人幫其他同行者填寫，最多可填寫16名旅客，簡化團客申報流程。填寫時先透過電子信箱驗證，填寫完畢後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存之電子信箱。當旅客入境通關時，查驗人員讀取旅客護照後，系統將自動帶出其A卡填寫資料，既簡政又便民。

▲移民署主任秘書林澤謙說明台灣入境新制，並預告新制將於今年10月1日上路。（圖／移民署提供）

移民署強調，臺灣擁有豐富壯麗的山海地貌景觀且人文薈萃，享有美食王國之美譽，為便利來自世界各地旅人親眼欣賞寶島美景並品嚐美食，外來旅客於來臺前三天內填報電子A卡（TWAC），抵臺後可加速入境通關時間。移民署已提供海空運輸業者TWAC QR Code連結告示，由業者設置於啟程地機場、港口的報到劃位櫃檯，方便旅客掃描填寫，未事先申報者最遲須於抵臺後查驗護照前，掃描TWAC QR Code進行填報，後續通關流程將更便捷省時。