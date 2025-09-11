懶人包／普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次帶你看

記者郭運興／台北報導

行政院會今（11日）拍板通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，離國人期待的普發現金1萬元再更近一步，若特別預算經立法院三讀後並在10月上旬公布生效，最快10月下旬就能領取。對此，《ETtoday新聞雲》特別整理行政院已公布的普發現金預估發放時間、領取資格、方式等資訊，供讀者了解。

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

普發1萬何時發放？

總統府日前公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」第6條與第9條修正條文。第6條規定，本條例所需經費上限為新台幣5700億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第23條、第62條及第63條規定之限制。

條例第9條規定，本條例及其特別預算施行期間，自中華民國114年3月12日起至116年12月31日止；第3條第11款應於依本條例編列之特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

行政院11日院會通過特別預算，後續送交立法院審議，9月中開議就可立即審議，最快10月就可以開始領到普發現金1萬元。

財政部指出，具體發放時程，將俟特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢，至有關發放細節將另行公布。

▼普發1萬懶人包。（圖／財政部提供）

有誰能領？

領取資格部分，共5類人有領取資格。

1.國內現有戶籍國民

2.取得居留許可的無戶籍國民

3.取得永久居留許可的外國人

4.中港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可

5.政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬等。

財政部估計約有2,356萬多人領取，所需經費2,356.5億餘元，連同行政費3.5億餘元，合計總經費約2,360億元。

如何領取？

領取方式部分，比照2023年普發6000元的模式，共5種方式。

1.領取方式有登記入帳

2.ATM領現

3.郵局領現

4.特定偏鄉造冊發放

5.特定對象直接入帳

行政院已成立跨部會推動小組，分為系統平台組、ATM領現組、郵局領現組、打擊詐欺組、宣導及客服組、行政及撥付清算組6分組，目前由財政部會同數位發展部、金融監督管理委員會、交通部、行政院打擊詐欺指揮中心積極辦理相關前置作業。

財政部強調，在尚未公布發放前，請民眾留意假訊息，避免受騙上當。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。