社會 社會焦點 保障人權

花蓮縣政府攜手獸醫師公會、寵物保姆協會　啟動災區犬貓義診服務

▲▼花蓮災區狗狗義診。（圖／花蓮縣政府）

▲花蓮縣府特別攜手花蓮縣獸醫師公會與台灣寵物保姆協會展開寵物義診。（圖／花蓮縣政府）

地方中心／花蓮報導

花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流天災重創，災情不僅影響居民生活，也使許多動物面臨困境。花蓮縣政府除即刻展開畜禽災損勘查與動物防疫工作外，亦關注災區犬貓健康風險日益升高。為守護毛孩健康，縣府特別攜手花蓮縣獸醫師公會與台灣寵物保姆協會，自28日至10月2日於花蓮光復鄉觀光糖廠（台糖）販賣部，辦理犬貓健康守護義診與緊急照護服務。

縣長徐榛蔚表示，此次災害造成眾多家庭受創，令人不捨，而陪伴在民眾身旁的毛孩同樣需要即時關懷。感謝各界在第一時間發揮大愛，分工合作投入救災與救援，讓「人與動物同舟共濟」的精神在災難中展現，也期盼透過行動，能為受災家庭與毛孩帶來安定與撫慰。

農業處長陳淑雯指出，縣府此次結合獸醫專業、寵物照護人力及企業贊助，協力支援犬貓醫療與基本照護，協助災區飼主無後顧之憂，專心進行家園清理與復原。陳淑雯強調，災區環境較為不佳，犬貓面臨疾病與感染風險漸增，感謝各界捐助資源，共同守護毛孩健康。

花蓮縣獸醫師公會理事長殷宏源及台灣寵物保姆協會秘書長王維俊則共同說明，本次犬貓義診服務自9月28日至10月2日，每日上午10時至下午3時於光復鄉觀光糖廠（台糖）販賣部提供，服務內容包含：犬貓基本醫療（皮膚病、腸胃疾病、外傷緊急處理、疫苗注射、驅蟲治療等），以及緊急照護（清潔洗護、簡易寄宿、臨時托育）。

此次義診活動也獲得企業踴躍支持，提供資源包括：狂犬病疫苗100劑、犬鉤端螺旋體疫苗500劑、貓四合一疫苗200劑、犬隻驅蟲藥100份，以及犬貓洗護、緊急寄宿服務與專用抗菌清潔用品，協助災區毛孩安心度過難關。

▲▼花蓮災區狗狗義診。（圖／花蓮縣政府）

09/26 全台詐欺最新數據

462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇　全場讚爆
不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了
快訊／連假第一天！男登長壽山猝倒　26人接力搶救仍不治
新竹排隊建案「33戶轉手全賺」　1戶獲利4千萬
一吃就上癮！他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」　網讚：懂吃

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

快訊／連假第一天！59歲男登長壽山猝倒昏迷　26人接力搶救仍不治

高雄小港沿海二路驚見天坑　疑垃圾車重壓釀禍後輪陷落動彈不得

快訊／高雄塑膠工廠工安意外！工人遭電擊　命危搶救中

前男友結婚！她衝戶政事務所「押他回家逼復合」　為愛暴走下場曝

女士官長遭經國號發動機「吸入削頭奪命」　軍方無責任檢方簽結

體恤喪家！光復堰塞湖溢堤罹難者火化　花蓮4火化場皆不收費

屏東鹽埔苦瓜網「遭噴槍燒4個大洞」超扯畫面曝　農民傻眼報警

陸軍六軍團第三作戰區跨區馳援　250官兵挺進光復助救災

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

光復阿嬤遭洪水沖走亡！黑狗守家門等她回來

花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

「我們也是一份子」4千義工擠爆光復火車站

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃

即／尋獲1女遺體！民宅灌2m高泥沙被活埋　

女士官長遭「削頭」亡　軍方無責檢方簽結

馬太鞍溪堰塞湖水量剩7.7%　下游仍可能溢流

徐榛蔚在這裡！　花蓮縣府解答了

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流的救災行動，今（27日）已進入第5天，對此，台北市長蔣萬安稍早在臉書發文透露，北捷有幾位來自光復鄉的同仁，第一時間急忙返鄉投入救災，今天北捷再組成14人救災團隊前往花蓮，主要任務是協助光復國小災後復原，蔣萬安強調，台北和花蓮，會一直站在一起。

粉紅超跑三神合體南投　信眾迎駕兼送暖花蓮

即／尋獲1女遺體！民宅灌2m高泥沙被活埋　

花蓮16死82傷！BBC揭災情慘重5關鍵

徐榛蔚在這裡！　花蓮縣府解答了

花蓮光復縣長徐榛蔚

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復「浴室超人」是她們！

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

最夯影音

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

