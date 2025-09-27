北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

▲台北市政府局處與北捷同仁赴花蓮協助災後復原行動。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

實習記者石嘉豪／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流的救災行動，今（27日）已進入第5天，對此，台北市長蔣萬安稍早在臉書發文透露，北捷有幾位來自光復鄉的同仁，第一時間急忙返鄉投入救災，今天北捷再組成14人救災團隊前往花蓮，主要任務是協助光復國小災後復原，蔣萬安強調，台北和花蓮，會一直站在一起。

蔣萬安指出，台北捷運有幾位來自花蓮光復鄉的同仁，災情傳來的第一時間，同仁急忙返鄉，陸續投入救災，好同事家鄉有難，大家一起面對，北捷今日也組成14人救災團隊，出發前往花蓮。

蔣萬安透露，主要任務是協助光復國小災後復原，讓孩子們能在連假後，順利回到教室上課，光復國小和北捷有著特別的緣分，不只是績優原民同仁的母校，也是北捷「公益元年」長年關懷的對象。

蔣萬安認為，孩子們的學習不能中斷，因此，台北市教育局和花蓮縣教育也處保持聯繫、了解實際需求，並將提供花蓮縣500萬元經費，幫助災損學校汰換資訊、教學與行政設備。

此外，蔣萬安允諾，教育局也將認助清寒基金會也將提供光復鄉國中小學生每人2000元的生活補助金，預計幫助540 位學生，而北市CooC+學習影音平台也將全面開放，提供遠距教學與近5000部學習影片，陪伴孩子們走過這段災後復原的艱難時期。

蔣萬安說，救災工作進入第五天，台北市工務局、環保局、消防局的團隊持續在第一線協助救災，陸續復原光復車站週邊、台9線、太巴塱國小周邊道路、中正路一段等地。

最後，蔣萬安指出，市府人力與各式機具全力投入，協助清除淤泥、洗淨道路、清運廢棄物，光是這兩天，就已清運上百公噸的泥沙廢棄物，見同仁們連假期間仍堅守崗位，他也想跟前線的救災同仁們說聲「辛苦了！」，協助鄉親重建家園、恢復日常，台北和花蓮，會一直站在一起。

▼台北市政府局處與北捷同仁赴花蓮協助災後復原行動。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）