BBC揭「堰塞湖溢流」災情慘重5關鍵！　花蓮16死82傷震驚國際

▲ 花蓮光復鄉敦厚街林森路災民家裡都被淤泥淹沒，路上車輛堆疊。（圖／記者許靖騏攝）



記者王佩翊／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，至今已確認16人罹難、82人受傷，另有6人失蹤，慘痛災情同樣引發外媒關注。BBC就特別整理5大重點，剖析為何這場災難會造成如此嚴重的死傷與破壞。

報導直言，這是台灣今年最嚴重的天災，同時也引爆各界對地方與中央防災責任的爭議，輿論更批評，雖然事件源於自然災害，但卻因人為因素，如疏散延誤與監測不足，成為一場「可預防的悲劇」。

7月受強颱「薇帕」外圍環流影響，花蓮縣萬榮鄉上游國有林地發生大規模崩塌，土石阻塞河道，形成一座壩體高度約200公尺、體積約2億立方公尺的堰塞湖，最大蓄水量估計達9100萬立方公尺。

第一，堰塞湖帶來的威脅比想像中更致命。大多數罹難者是在一樓民宅被發現，疑似來不及撤離。專家指出，偏鄉居民與年長者仰賴逐戶通知，較少使用手機或收聽廣播系統，加上臥病在床的長者難以及時獲得協助，導致撤離困難，最終釀成悲劇。

▲災民家中全是淤泥。（圖／記者許靖騏攝）



第二，疏散不力被視為最大漏洞。許多受災者表示，沒有接到明確的洪水警告或廣播。例如光復鄉某大賣場員工在溢流發生後仍留守幫忙擋水，遊客也未聽到任何指示，現場陷入混亂。雖然花蓮縣府強調中央共發出「9次示警」，只是續報並非延誤，但光復鄉長林清水仍坦言，「真的沒想到會這麼嚴重」。

第三，為何不提前爆破或引流？內政部長劉世芳解釋，馬太鞍溪堰塞湖自7月形成後，因地處偏遠，無法以人工開挖或架設虹吸管處理。台大地質學者陳文山則直言，人為方式幾乎不可行，湖區所在山區無道路，重型工程機械無法運抵，「無法爆破，只能依靠降雨自然溢流或潰堤」。

第四，災情也迅速演變成政治攻防。中央政府自21日起，林保署通報花蓮縣府9次，消防署通報10次，要求執行民眾撤離。調查顯示，目前發現的14位罹難者均位於中央要求強制疏散範圍，且多在住宅一樓。

民眾黨主席黃國昌批評民進黨政府「制度殺人」，前花蓮縣長、現任立委傅崐萁則指責中央應變遲緩，認為若及早「爆破」引流或能減輕災情。民進黨反嗆，傅崐萁夫婦長年掌握花蓮政壇，卻未能推動更多基礎建設，如今才將責任全推給中央，顯然難以服眾。

第五，外界更關注花蓮如何承受一次又一次的天災挑戰。去年強震之所以死傷相對減少，歸功於長年防災措施，但這次颱風卻凸顯東部防災能量不足。台大國發所助理教授南樂（Lev Nachman）直言，東部發展落後，中央應投入更多資源，改善沿海防災與基礎設施。同時，傅崐萁也被點名，手握龐大政治資源卻未採取更多防範，讓花蓮一次次在地震與颱風中重傷。