　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BBC揭「堰塞湖溢流」災情慘重5關鍵！　花蓮16死82傷震驚國際

▲▼ 花蓮光復鄉敦厚街林森路災民家裡都被淤泥淹沒，路上車輛堆疊。（圖／記者許靖騏攝）

▲ 花蓮光復鄉敦厚街林森路災民家裡都被淤泥淹沒，路上車輛堆疊。（圖／記者許靖騏攝）

記者王佩翊／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，至今已確認16人罹難、82人受傷，另有6人失蹤，慘痛災情同樣引發外媒關注。BBC就特別整理5大重點，剖析為何這場災難會造成如此嚴重的死傷與破壞。

報導直言，這是台灣今年最嚴重的天災，同時也引爆各界對地方與中央防災責任的爭議，輿論更批評，雖然事件源於自然災害，但卻因人為因素，如疏散延誤與監測不足，成為一場「可預防的悲劇」。

7月受強颱「薇帕」外圍環流影響，花蓮縣萬榮鄉上游國有林地發生大規模崩塌，土石阻塞河道，形成一座壩體高度約200公尺、體積約2億立方公尺的堰塞湖，最大蓄水量估計達9100萬立方公尺。

第一，堰塞湖帶來的威脅比想像中更致命。大多數罹難者是在一樓民宅被發現，疑似來不及撤離。專家指出，偏鄉居民與年長者仰賴逐戶通知，較少使用手機或收聽廣播系統，加上臥病在床的長者難以及時獲得協助，導致撤離困難，最終釀成悲劇。

▲▼ 花蓮光復鄉敦厚街林森路災民家裡都被淤泥淹沒，路上車輛堆疊。（圖／記者許靖騏攝）

▲災民家中全是淤泥。（圖／記者許靖騏攝）

第二，疏散不力被視為最大漏洞。許多受災者表示，沒有接到明確的洪水警告或廣播。例如光復鄉某大賣場員工在溢流發生後仍留守幫忙擋水，遊客也未聽到任何指示，現場陷入混亂。雖然花蓮縣府強調中央共發出「9次示警」，只是續報並非延誤，但光復鄉長林清水仍坦言，「真的沒想到會這麼嚴重」。

第三，為何不提前爆破或引流？內政部長劉世芳解釋，馬太鞍溪堰塞湖自7月形成後，因地處偏遠，無法以人工開挖或架設虹吸管處理。台大地質學者陳文山則直言，人為方式幾乎不可行，湖區所在山區無道路，重型工程機械無法運抵，「無法爆破，只能依靠降雨自然溢流或潰堤」。

第四，災情也迅速演變成政治攻防。中央政府自21日起，林保署通報花蓮縣府9次，消防署通報10次，要求執行民眾撤離。調查顯示，目前發現的14位罹難者均位於中央要求強制疏散範圍，且多在住宅一樓。

民眾黨主席黃國昌批評民進黨政府「制度殺人」，前花蓮縣長、現任立委傅崐萁則指責中央應變遲緩，認為若及早「爆破」引流或能減輕災情。民進黨反嗆，傅崐萁夫婦長年掌握花蓮政壇，卻未能推動更多基礎建設，如今才將責任全推給中央，顯然難以服眾。

第五，外界更關注花蓮如何承受一次又一次的天災挑戰。去年強震之所以死傷相對減少，歸功於長年防災措施，但這次颱風卻凸顯東部防災能量不足。台大國發所助理教授南樂（Lev Nachman）直言，東部發展落後，中央應投入更多資源，改善沿海防災與基礎設施。同時，傅崐萁也被點名，手握龐大政治資源卻未採取更多防範，讓花蓮一次次在地震與颱風中重傷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《96分鐘》票房破億　「超大咖男神」突現身！電影院暴動
教師節連假前一天！教授「傳1則訊息」@All　網讚：老師、學
外國朋友衝花蓮幫忙！印度、莫三比克都來了
快訊／張俊雄辭世　享壽87歲
BBC揭災情慘重5關鍵！　花蓮16死82傷震驚國際

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美特勤局直搗「SIM卡農場」查獲10萬張！　成垃圾簡訊、黃牛利器

哥倫比亞總統喊話美軍「違抗川普命令」　美國怒了：撤銷簽證

醫生切錯邊腎臟！老翁健康腎臟「整顆被摘掉」　獨留病腎過活

日本熱氣球「遇妖風」急墜！吊籃失衡翻覆　3遊客受傷送醫

駭客盯上連鎖幼兒園！　英國8千童照片與身分資料外洩暗網

BBC揭「堰塞湖溢流」災情慘重5關鍵！　花蓮16死82傷震驚國際

資料中心大火！南韓647項政府服務癱瘓「ATM也停擺」　總理道歉了

安理會否決中俄提案！聯合國重啟「對伊朗制裁」　歐盟下周跟進

遭斷裂電線砸中！巴西17歲少女涉水趕路上學　當場觸電慘死

聯大維安出包！美官員遭「尾隨進女廁」騷擾辱罵　白宮怒了

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

美特勤局直搗「SIM卡農場」查獲10萬張！　成垃圾簡訊、黃牛利器

哥倫比亞總統喊話美軍「違抗川普命令」　美國怒了：撤銷簽證

醫生切錯邊腎臟！老翁健康腎臟「整顆被摘掉」　獨留病腎過活

日本熱氣球「遇妖風」急墜！吊籃失衡翻覆　3遊客受傷送醫

駭客盯上連鎖幼兒園！　英國8千童照片與身分資料外洩暗網

BBC揭「堰塞湖溢流」災情慘重5關鍵！　花蓮16死82傷震驚國際

資料中心大火！南韓647項政府服務癱瘓「ATM也停擺」　總理道歉了

安理會否決中俄提案！聯合國重啟「對伊朗制裁」　歐盟下周跟進

遭斷裂電線砸中！巴西17歲少女涉水趕路上學　當場觸電慘死

聯大維安出包！美官員遭「尾隨進女廁」騷擾辱罵　白宮怒了

屏東鹽埔苦瓜網「遭噴槍燒4個大洞」超扯畫面曝　農民傻眼報警

不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了

李雅英突清空IG追蹤數　今現身說明原因超展開

入秋「一乾老三歲」燥咳、便秘全上身　中醫教飲食+穴位緩解

相隔857天對決！謝淑薇超級搶十拍落詹皓晴　闖中國賽女雙16強

美特勤局直搗「SIM卡農場」查獲10萬張！　成垃圾簡訊、黃牛利器

小禎送18歲超正女兒名牌項鍊　母女同框畫面驚艷網友

走出災難陰霾！花蓮增設「安心小站」 醫曝幾種徵兆速求專業咨詢

7成女性認為手比臉更快老化！3款「功效型護手」推薦

獅擬全洋投迎補賽關鍵周　球員異動暫停就等陳鏞基歸隊

【死裡逃生】狗狗困黑泥險滅頂獲救！住院大口進食

國際熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

聯合國企業黑名單　Airbnb、Booking入列

三星家族會長驚爆秘密選妃　瘋玩「黑絲高跟鞋」如魷魚遊戲

性感一字馬爆紅　日正妹Coser驚傳病逝

外國人搭台灣高鐵　見乘客「手機都同畫面」

川普擬推「半導體美造、進口各半」　台積電擬受惠

北韓隨機抽查巨乳妹！2女隆乳遭公審羞辱

五角大廈急召「高階將領」返美開會

花蓮16死82傷！BBC揭災情慘重5關鍵

花蓮光復鄉「衛星對比照」曝光

英特爾拉「台積電投資」飆4.44％　台積電ADR反跌1.20％

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

更多熱門

相關新聞

徐榛蔚在這裡！　花蓮縣府解答了

徐榛蔚在這裡！　花蓮縣府解答了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉遭受重創，今天已是災後第5天，但花蓮縣府今早首次召開記者會說明災情進度，卻只有研考處長出面發言，遭現場媒體質疑「縣長徐榛蔚去哪了？」對此，縣府稍早發布新聞稿解答，表示縣長徐榛蔚今深入災區、推進阿陶莫部落，關懷慰問受災鄉親，送上關懷物資與鼓勵，承諾縣府將全力協助後續復原工作，讓災民安心重建家園。

何博文帶隊加入「鏟子超人」行列　「救災不需要口水只要行動」

何博文帶隊加入「鏟子超人」行列　「救災不需要口水只要行動」

失聯婦遺體尋獲　女兒淚謝搜救人員　　　

失聯婦遺體尋獲　女兒淚謝搜救人員　　　

15名留學生救災！印度、莫三比克學生都來了

15名留學生救災！印度、莫三比克學生都來了

花蓮醫療站傷患突破650人！女踩釘子急打破傷風

花蓮醫療站傷患突破650人！女踩釘子急打破傷風

關鍵字：

花蓮颱風災情防災政治

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復「浴室超人」是她們！

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面