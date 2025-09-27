抱神明桌亡婦遺體尋獲　遺體綁3件救生衣！20搜救人員護送渡河

記者吳世龍、許宥孺／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉重災，一名87歲黃姓老婦人因錯過逃生時機，泥沙灌入屋內遭到活埋。高雄市特搜隊今（27)日在佛祖街擴大搜索，出動重機具開挖屋頂，順利將黃姓婦人的遺體移出，家屬感謝搜救人員沒有放棄，深深鞠躬淚謝。

高雄特搜隊於花蓮協助救援，動員17輛救災救護車輛、45名搜救人員、5隻搜救犬。先前救難人員於佛祖街搜索未果，高雄特搜隊於今日接手佛祖街及周邊失聯民眾的確認與擴大搜索。

▲又尋獲1遺體！佛祖街民宅灌2m高泥沙，一名女子被活埋。（圖／記者許宥孺翻攝）



一名住在佛祖街的87歲黃姓婦人，原本已被家人帶離住處，卻因想回家「再看一下」，沒想到女兒趁水勢稍退，重回住家尋找黃姓婦人時，發現她已倒臥在神明廳下，而當時泥水再度迅速湧入屋內，來不及救出媽媽的遺體。

特搜人員根據家屬提供資訊，研判失聯地點可能位於正門進入後的神明廳，不過該處民宅已遭泥沙灌入約2公尺深，屋內無法進入，且該處位於溢流區，車輛難以進出，水深達腰部，人力必須涉水渡河才能抵達，因此派遣15名特搜人員，並與國軍特戰隊12人共同前進搶救。

▲▼特搜隊涉水抵達該戶民宅確認狀，隨後出動重機具開挖屋頂。（圖／記者許宥孺翻攝）



搜救人員涉水抵達後，使用圓盤切割機、軍刀鋸及圓鍬進行初步挖掘；隨後重機具進入支援，配合開挖屋頂。於下午2點35分，在民宅神明廳下方發現女性遺體，經圓鍬與徒手挖掘順利移出，並完成遺體包覆。

黃姓婦人的女兒見到母親的遺體難掩悲痛，對著現場搜救人員深深鞠躬表達感謝，「我們已經等了5天，終於等到媽媽救出來，她生前是個很好的人，真的非常感謝大家的幫忙。」

由於需渡河返程，搜救人員以人鏈方式傳遞，過程中因水流湍急，特別以繩索輔助，並將遺體綁上3件救生衣作為浮具，最終於下午3點39分成功渡河並徒手搬運至救護車，由檢警後續接手。

▲2女兒感謝搜救人員沒有放棄，將媽媽遺體成功救出。（圖／地方中心攝）



▲救災人員開挖民宅屋頂，在神明廳下尋獲女性遺體，包裹後再涉水運上救護車。（圖／記者許宥孺翻攝）