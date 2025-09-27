徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了：推進阿陶莫部落災區慰問災民

▲花蓮縣長徐榛蔚推進阿陶莫部落災區慰問災民。（圖／花蓮縣政府）

地方中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉遭受重創，今天已是災後第5天，但花蓮縣府今早首次召開記者會說明災情進度，卻只有研考處長出面發言，遭現場媒體質疑「縣長徐榛蔚去哪了？」對此，縣府稍早發布新聞稿解答，表示縣長徐榛蔚今深入災區、推進阿陶莫部落，關懷慰問受災鄉親，送上關懷物資與鼓勵，承諾縣府將全力協助後續復原工作，讓災民安心重建家園。

縣府表示，徐縣長抵達阿陶莫部落時，居民們正在整理家園，徐縣長逐一問候關懷，傾聽大家的需求與心聲，並表示縣府啟動各項緊急協助機制，從安置、醫療、補助到重建資源都會全面到位，徐縣長說，縣府攜手鄉親一起恢復美好家園，這段艱難的路不會讓任何人孤單。

受災的鄉親向徐縣長表示，家裡的東西都浸水壞了不能用，目前住在縣府安置的虎爺溫泉會館收容所，今天天氣狀況不錯，特別返家清理家園，非常感謝縣長關心以及國軍官兵一起幫忙整理居家環境。

徐縣長特別慰問鄉親生活所需，尤其是孩童與長者的生活狀況。徐縣長強調，縣府會與中央密切合作，加速道路、橋梁及民宅修復工程，同時協助產業復甦，讓生活早日回歸正軌。

徐縣長也特別感謝，災區清淤工作昨(26)日在國軍協助之下，新增阿陶莫部落和縣道193線工區，將分區有序完成各地清淤工作。國軍也從今日起開始，以家戶環境優先清理，再次感謝各界伸出援手。