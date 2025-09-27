馬太鞍溪還在溢流！佛祖街淤積2米　縣府盼黑鷹空降救援

▲花蓮縣政府召開第8次工作會議，由於馬太鞍溪仍不斷溢流，會中九河局承諾2日內阻斷水流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日晚間於馬太鞍堰塞湖潰壩災害前進指揮所召開第8次工作會議，由副縣長顏新章、秘書長饒忠主持，協調各單位持續加速災後復原工作。

饒忠表示，馬太鞍溪持續溢流進入佛祖街，影響搜救進度，縣府強烈請求經濟部水利署第九河川分署儘速處理。九河局於會上承諾，自明日起將加派人力與機具投入，預計2日內可有效阻斷水流，改善現場狀況。

環保局長饒慶龍報告，目前已有733人員搭配機具投入清淤作業，今日新增阿陶莫部落工區，並分為6處同步展開。衛生局方面，自明日起將透過村里長向住戶發放漂白水「一戶一瓶」，並增設第二處收容所心靈諮商服務，協助災民心理復原。

國軍協助部分，花東防衛指揮部將配合縣長徐榛蔚「讓鄉親儘早恢復生活」的指示，明日起優先協助居家空間清理，協助居民加速回家。花防部也同意縣長提議，讓在外縣市服役的光復鄉子弟返鄉支援復原工作。

消防局則指出，佛祖街因淤積深達2公尺，加上漫流情況，搜救行動困難重重，後續將請國軍出動黑鷹直升機進行空降救援。目前統計，災害已造成15人不幸罹難，相關單位正全力搶救與復原。

花蓮縣政府表示，將持續整合中央與地方資源，以最迅速有效的方式推進災後工作，盡速協助受災鄉親恢復正常生活。

