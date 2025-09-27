　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬太鞍溪還在溢流！佛祖街淤積2米　縣府盼黑鷹空降救援

▲▼花蓮縣政府召開第8次工作會議，由於馬太鞍溪仍不斷溢流，會中九河局承諾2日內阻斷水流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府召開第8次工作會議，由於馬太鞍溪仍不斷溢流，會中九河局承諾2日內阻斷水流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日晚間於馬太鞍堰塞湖潰壩災害前進指揮所召開第8次工作會議，由副縣長顏新章、秘書長饒忠主持，協調各單位持續加速災後復原工作。

饒忠表示，馬太鞍溪持續溢流進入佛祖街，影響搜救進度，縣府強烈請求經濟部水利署第九河川分署儘速處理。九河局於會上承諾，自明日起將加派人力與機具投入，預計2日內可有效阻斷水流，改善現場狀況。

▲▼花蓮縣政府召開第8次工作會議，由於馬太鞍溪仍不斷溢流，會中九河局承諾2日內阻斷水流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局長饒慶龍報告，目前已有733人員搭配機具投入清淤作業，今日新增阿陶莫部落工區，並分為6處同步展開。衛生局方面，自明日起將透過村里長向住戶發放漂白水「一戶一瓶」，並增設第二處收容所心靈諮商服務，協助災民心理復原。

▲▼花蓮縣政府召開第8次工作會議，由於馬太鞍溪仍不斷溢流，會中九河局承諾2日內阻斷水流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國軍協助部分，花東防衛指揮部將配合縣長徐榛蔚「讓鄉親儘早恢復生活」的指示，明日起優先協助居家空間清理，協助居民加速回家。花防部也同意縣長提議，讓在外縣市服役的光復鄉子弟返鄉支援復原工作。

消防局則指出，佛祖街因淤積深達2公尺，加上漫流情況，搜救行動困難重重，後續將請國軍出動黑鷹直升機進行空降救援。目前統計，災害已造成15人不幸罹難，相關單位正全力搶救與復原。

花蓮縣政府表示，將持續整合中央與地方資源，以最迅速有效的方式推進災後工作，盡速協助受災鄉親恢復正常生活。
 

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

