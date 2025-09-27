總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

▲行政院長卓榮泰出席食農教育大會開幕。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，在搶救的同時，各方的不實訊息、斷章取義消息也不斷湧出，引發社會討論。對此，行政院長卓榮泰今（27日）表示，在救災過程中，總統也好、部長也好，哪一個人也好，總是懷著一顆趕快把事情做好的心，但是卻經常一句話、一個鏡頭，被拿來做無謂的擴大，「我們的社會不應該是這樣」。

卓榮泰說，今天在這裡舉辦食農教育，但他知道很多人此刻的心跟部長、跟他一樣，都是在花蓮。剛剛部長特別跟他說，花蓮富里農會在這次的災情中，給予很大的協助，請在場各位給花蓮富里農會大大感謝。

卓榮泰表示，大家的心都跟花蓮人在一起，昨天總統說，此時大家都是花蓮人，這2天到花蓮去看到災區、看到部落在這麼大的堰塞湖溢堤的瞬間，造成這麼大的傷亡，財產的損失更是不計其數，政府傾全力集結所有力量，要在花蓮先幫大家清理環境，包括街道的清理、家園的清理。

卓榮泰說，也看到很多的安置中心，裡面數十人到數百人，晚上都躺臥在幾張椅子上，很不安的環境中，沒有辦法好好休息，何況要去談到對家園的修復跟復原。

卓榮泰提到，前天他去到那裡，總統說中央要來負責，要讓大家有一個安心的地方可以住。前一天他也跟所有在教會、在其他地區安置的村民說，一定要找一個好一點的地方讓大家能安心休息。

卓榮泰指出，經過2天的努力，行政院在花蓮設置的前進協調所透過當地跟全國的旅館公會，已經洽妥30間旅館，騰出700間房間，「從此刻開始，有需要的就可以透過接駁方式進到當地旅館去」。

另外，卓榮泰也提到，很多的志工朋友第一時間湧入花蓮，因此政府要加開列車，也會協助志工朋友在當地的生活條件，他要求前進協調所，要做更多的努力安排，讓他們到那邊做志工做服務也能得到舒適的環境。

卓榮泰說，看到很多人不論雙手去、拿鏟子去、有的是背著背包去，「在這樣的環境跟情境中，我們真正看到那是一種耐心毅力跟信任跟關懷，連外國媒體都稱道」。

「但我們最需要的，不是任何人的稱讚跟感謝，我們最需要的是，所有國人能更加團結跟信任，彼此信任在一起」，卓榮泰指出，當整個救災過程中，總統也好、部長也好，哪一個人也好，總是懷著一顆趕快把事情做好的心，但是卻經常一句話、一個鏡頭，被拿來做無謂的擴大，「我們的社會不應該是這樣」。

卓榮泰強調，社會各界應該為所有的志工、所有的國軍官兵、所有在當地服務的包括慈濟的師兄師姐、包括所有民間團體的人，當地縣市政府、鄉鎮公所、村裡辦公室的所有同仁，大家都應該給他們溫暖感謝才對。