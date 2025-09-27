　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

▲行政院長卓榮泰出席食農教育大會開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰出席食農教育大會開幕。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，在搶救的同時，各方的不實訊息、斷章取義消息也不斷湧出，引發社會討論。對此，行政院長卓榮泰今（27日）表示，在救災過程中，總統也好、部長也好，哪一個人也好，總是懷著一顆趕快把事情做好的心，但是卻經常一句話、一個鏡頭，被拿來做無謂的擴大，「我們的社會不應該是這樣」。

卓榮泰說，今天在這裡舉辦食農教育，但他知道很多人此刻的心跟部長、跟他一樣，都是在花蓮。剛剛部長特別跟他說，花蓮富里農會在這次的災情中，給予很大的協助，請在場各位給花蓮富里農會大大感謝。

卓榮泰表示，大家的心都跟花蓮人在一起，昨天總統說，此時大家都是花蓮人，這2天到花蓮去看到災區、看到部落在這麼大的堰塞湖溢堤的瞬間，造成這麼大的傷亡，財產的損失更是不計其數，政府傾全力集結所有力量，要在花蓮先幫大家清理環境，包括街道的清理、家園的清理。

卓榮泰說，也看到很多的安置中心，裡面數十人到數百人，晚上都躺臥在幾張椅子上，很不安的環境中，沒有辦法好好休息，何況要去談到對家園的修復跟復原。

卓榮泰提到，前天他去到那裡，總統說中央要來負責，要讓大家有一個安心的地方可以住。前一天他也跟所有在教會、在其他地區安置的村民說，一定要找一個好一點的地方讓大家能安心休息。

卓榮泰指出，經過2天的努力，行政院在花蓮設置的前進協調所透過當地跟全國的旅館公會，已經洽妥30間旅館，騰出700間房間，「從此刻開始，有需要的就可以透過接駁方式進到當地旅館去」。

另外，卓榮泰也提到，很多的志工朋友第一時間湧入花蓮，因此政府要加開列車，也會協助志工朋友在當地的生活條件，他要求前進協調所，要做更多的努力安排，讓他們到那邊做志工做服務也能得到舒適的環境。

卓榮泰說，看到很多人不論雙手去、拿鏟子去、有的是背著背包去，「在這樣的環境跟情境中，我們真正看到那是一種耐心毅力跟信任跟關懷，連外國媒體都稱道」。

「但我們最需要的，不是任何人的稱讚跟感謝，我們最需要的是，所有國人能更加團結跟信任，彼此信任在一起」，卓榮泰指出，當整個救災過程中，總統也好、部長也好，哪一個人也好，總是懷著一顆趕快把事情做好的心，但是卻經常一句話、一個鏡頭，被拿來做無謂的擴大，「我們的社會不應該是這樣」。

卓榮泰強調，社會各界應該為所有的志工、所有的國軍官兵、所有在當地服務的包括慈濟的師兄師姐、包括所有民間團體的人，當地縣市政府、鄉鎮公所、村裡辦公室的所有同仁，大家都應該給他們溫暖感謝才對。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了
回家再看一下「抱神明桌亡」　媽媽遺體終尋獲...2女兒淚謝
陽明交大教授被沖走　妻：他喊1聲「啊」就不見了
休假中「郵政超人」主動支援！22輛大貨車狂奔花蓮
獨／母子4人「只剩一顆頭」救出　超人大學生本尊曝光
獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

何博文帶隊加入「鏟子超人」行列　「救災不需要口水只要行動」

國軍連夜救災　今再增250員投入社區環境消毒、廢棄物清理

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

網路惡意造謠賴清德勘災實況　郭雅慧還原闢謠：哪裡有嘲笑？

「鏟子超人」湧花蓮賑災　賴清德：衷心感謝大家的團結

北市敬老卡點數比新北少　王欣儀要求：比照加碼至600點

全台鏟子超人湧入花蓮　網友揭「志工救災須知」

綠營把黃國昌和狗仔畫等號　陳智菡：潑髒水要毀他人設

花蓮光復災情慘重　原民會將規劃上億預算辦4項救助措施

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

何博文帶隊加入「鏟子超人」行列　「救災不需要口水只要行動」

國軍連夜救災　今再增250員投入社區環境消毒、廢棄物清理

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

網路惡意造謠賴清德勘災實況　郭雅慧還原闢謠：哪裡有嘲笑？

「鏟子超人」湧花蓮賑災　賴清德：衷心感謝大家的團結

北市敬老卡點數比新北少　王欣儀要求：比照加碼至600點

全台鏟子超人湧入花蓮　網友揭「志工救災須知」

綠營把黃國昌和狗仔畫等號　陳智菡：潑髒水要毀他人設

花蓮光復災情慘重　原民會將規劃上億預算辦4項救助措施

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

BBC揭「堰塞湖溢流」災情慘重5關鍵！　花蓮16死82傷震驚國際

夫妻深夜街邊大吵被住戶制止！醉男沖天炮轟鄰居　超扯畫面曝

徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了：推進阿陶莫部落災區慰問災民

何博文帶隊加入「鏟子超人」行列　「救災不需要口水只要行動」

回家再看一下「抱神明桌亡」婦遺體終尋獲　女兒淚謝搜救人員　　　

台灣媒體與廣告市場趨勢論壇　聚焦AI驅動與戶外廣告新藍海

全場尖叫！鄭恩地緊張手抖仍開出好球　王博玄化身小粉絲雀躍接捕

家鄉花蓮受重創...VERA蔡朕心痛：看了很難過　響應公益獻唱捐所得

誠品松菸24小時書店全新改裝　「６大亮點」一次看

資料中心大火！南韓647項政府服務癱瘓「ATM也停擺」　總理道歉了

【是你的榮幸】飲料放機車上被猴子搶走　牠一臉得意囂張離去XD

政治熱門新聞

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

史書華稱「縣府害軍卡被沖走」　馬文君抓包造謠

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

美麗島民調／賴清德滿意度35.5％止跌回升　卓榮泰滿意度31.2％

快訊／外交部前部長程建人26日晚辭世　享壽86歲

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

ET民調／國民黨主席選舉　鄭麗文最沒包袱可帶領藍營重返執政

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

全台鏟子超人湧入花蓮　網友揭「志工救災須知」

高雄5搜救犬立大功「救出4人3狗」　黃捷提醒：「捐罐罐」要合規

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

即／蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

更多熱門

相關新聞

花蓮光復災情慘重　原民會將規劃上億預算辦4項救助措施

花蓮光復災情慘重　原民會將規劃上億預算辦4項救助措施

樺加沙颱風導致花蓮光復鄉災情慘重，導致多人傷亡失蹤、居民住戶毀損、財產嚴重損失。綠委陳瑩於9月23日災害來臨當天緊急聯絡並要求原民會，陳瑩表示，針對此次災害，應提出「災害救助」、「重建修繕」、「融資紓困」、「臨時工作」等4項救助措施。經溝通討論後，原民會已同意研擬辦理相關方案，規劃上億元經費辦理。

光復人淚眼求助「災後尚缺的物資」

光復人淚眼求助「災後尚缺的物資」

要搭火車！他見「台灣人的愛心滿出來」

要搭火車！他見「台灣人的愛心滿出來」

光復水患滿地泥　2烏克蘭女搬淤泥

光復水患滿地泥　2烏克蘭女搬淤泥

花蓮洪災中央旅宿安置方案出爐　可住7＋7天、每日補助2000元

花蓮洪災中央旅宿安置方案出爐　可住7＋7天、每日補助2000元

關鍵字：

颱風卓榮泰樺加沙花蓮堰塞湖馬太鞍溪

讀者迴響

熱門新聞

光復「浴室超人」是她們！

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面