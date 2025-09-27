全台鏟子超人湧入花蓮　網友揭「志工救災須知」

▲台鐵在臉書分享多張救災志工抵達光復站的照片，這些志工被形容是「鏟子超人」。（圖／台鐵公司粉絲團）



實習記者石嘉豪／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游日前因樺加沙颱風所挾帶雨量，導致堰塞湖溢流水患重創光復鄉，截至目前為止已造成15人罹難、7人失聯，搜救工作持續進行中，然而，民間在災後掀起一波自主力量，民眾紛紛帶著鏟子等配備湧入光復鄉協助災區復原。對此，球評石明謹今（27日）在臉書貼出相關志工須知，並提醒欲前往協助的志工們，務必注意自身安全，「先照顧好自己再去幫別人」。

▲衛福部也提供「鏟子超人要三保」，提醒志工要注意自我防護。（圖／疾管署提供）

石明瑾提到，今天上午，災害應變中心將會在光復火車站前，設立「志工指揮中心」，如果志工們不是跟著大型團體前往，請到志工中心登記，現場會安排工作，缺乏器具的也可以當場領取，但請不要漫無目的的在光復街上遊走，既沒效率，也可能妨礙到其他人的工作。

至於志工還需要做足哪些準備？石明瑾引用網友「海洋主廚 艾爾文」的文章表示，請大家先照顧好自己再去幫別人，因為是體力活，所以要先吃飽再上工，務必注意自身安全，民宅內凌亂狀況多，泥巴又濕又黏又重，寸步難行。

該文還指出救災相關風險，包括目前是有電的狀況，要注意插座、損毀電器等；來自四面八方的泥水混雜各式各樣的物品，要注意保護手、腳；沾滿爛泥的物品重量超乎想像，要注意搬重物姿勢不要閃到腰。

艾爾文提醒，人員裝備要帶不怕髒的衣物、雨鞋、擦汗用毛巾、工地用棉質手套、方形鏟、鋤頭、單輪泥水推車，以及給自己飲用的水、乾糧、高糖份糖果。

石明謹接著點出，大家可以看馬太鞍部落自救會，了解目前跟馬太鞍當地各種需求有關的資訊，周邊狀況及防災整合地圖則可以請看救災資訊整合地圖。在住宿的部分，石明謹說，有些民宿有提供房間以外的打地鋪選擇，可以自行詢問，不過，大家可以把住宿留給最需要的返鄉青年、受災老弱婦孺或是專業就災人員。

此外，石明謹表示，如果想要參與團體的救災工作可以參考壯闊台灣、中華基督救助協會、法鼓山花蓮精舍、慈濟慈善基金會，而台鐵還有提供救災團體團進團出，可免票進出的服務，但需要由該團體支付車資。

石明謹強調，今天開始連假，一定會有很多鏟子超人出現在光復，他想再次呼籲，除非有載運機具、器材，否則請搭乘火車到光復火車站，道路交通也是一種資源，這兩天若有需要住宿，請在花蓮市區附近，不要占用鳳林鎮上寶貴的住宿，將其留給專業人員，讓專業人員可以就近往返需要的地方。

最後，石明謹表示，如果有特殊的資源可以協助，相關聯絡資訊如下：

馬太鞍部落可以聯絡

總幹事張志雄0960-514-994

曾添義 0958-217-309

馬耀 0963-054-514

王念主 0981-042-045

阿陶莫部落可以聯絡

村長黃建桐 0910-273519

鄭敏芳 0988-126744

尋找當地親友，可以在聯絡避難窗口

馬太鞍

長老教會｜蔡智輝代表 0919-965120

光復親子館｜曾秀琴 0955-514994

光復國小｜梁家瑋 0930-265833

大進國小｜0910-072106

大全活動中心｜0975-769085

太巴塱

張進光神父 0905-356177

曾淑惠 0926-290128

Foday 0916-951741

太巴塱教會支援中心站｜曾小姐 0980-285961