政治焦點

全台鏟子超人湧入花蓮　網友揭「志工救災須知」

▲台鐵在臉書分享多張救災志工抵達光復站的照片，這些志工被形容是「鏟子超人」。（圖／台鐵公司粉絲團）

實習記者石嘉豪／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游日前因樺加沙颱風所挾帶雨量，導致堰塞湖溢流水患重創光復鄉，截至目前為止已造成15人罹難、7人失聯，搜救工作持續進行中，然而，民間在災後掀起一波自主力量，民眾紛紛帶著鏟子等配備湧入光復鄉協助災區復原。對此，球評石明謹今（27日）在臉書貼出相關志工須知，並提醒欲前往協助的志工們，務必注意自身安全，「先照顧好自己再去幫別人」。

▲▼鏟子超人注意自我防護。（圖／疾管署提供）

▲衛福部也提供「鏟子超人要三保」，提醒志工要注意自我防護。（圖／疾管署提供）

石明瑾提到，今天上午，災害應變中心將會在光復火車站前，設立「志工指揮中心」，如果志工們不是跟著大型團體前往，請到志工中心登記，現場會安排工作，缺乏器具的也可以當場領取，但請不要漫無目的的在光復街上遊走，既沒效率，也可能妨礙到其他人的工作。

至於志工還需要做足哪些準備？石明瑾引用網友「海洋主廚 艾爾文」的文章表示，請大家先照顧好自己再去幫別人，因為是體力活，所以要先吃飽再上工，務必注意自身安全，民宅內凌亂狀況多，泥巴又濕又黏又重，寸步難行。

該文還指出救災相關風險，包括目前是有電的狀況，要注意插座、損毀電器等；來自四面八方的泥水混雜各式各樣的物品，要注意保護手、腳；沾滿爛泥的物品重量超乎想像，要注意搬重物姿勢不要閃到腰。

艾爾文提醒，人員裝備要帶不怕髒的衣物、雨鞋、擦汗用毛巾、工地用棉質手套、方形鏟、鋤頭、單輪泥水推車，以及給自己飲用的水、乾糧、高糖份糖果。

石明謹接著點出，大家可以看馬太鞍部落自救會，了解目前跟馬太鞍當地各種需求有關的資訊，周邊狀況及防災整合地圖則可以請看救災資訊整合地圖。在住宿的部分，石明謹說，有些民宿有提供房間以外的打地鋪選擇，可以自行詢問，不過，大家可以把住宿留給最需要的返鄉青年、受災老弱婦孺或是專業就災人員。

此外，石明謹表示，如果想要參與團體的救災工作可以參考壯闊台灣中華基督救助協會法鼓山花蓮精舍慈濟慈善基金會，而台鐵還有提供救災團體團進團出，可免票進出的服務，但需要由該團體支付車資。

石明謹強調，今天開始連假，一定會有很多鏟子超人出現在光復，他想再次呼籲，除非有載運機具、器材，否則請搭乘火車到光復火車站，道路交通也是一種資源，這兩天若有需要住宿，請在花蓮市區附近，不要占用鳳林鎮上寶貴的住宿，將其留給專業人員，讓專業人員可以就近往返需要的地方。

最後，石明謹表示，如果有特殊的資源可以協助，相關聯絡資訊如下：

馬太鞍部落可以聯絡
總幹事張志雄0960-514-994
曾添義 0958-217-309
馬耀 0963-054-514
王念主 0981-042-045

阿陶莫部落可以聯絡
村長黃建桐 0910-273519
鄭敏芳 0988-126744

尋找當地親友，可以在聯絡避難窗口

馬太鞍
長老教會｜蔡智輝代表 0919-965120
光復親子館｜曾秀琴 0955-514994
光復國小｜梁家瑋 0930-265833
大進國小｜0910-072106
大全活動中心｜0975-769085

太巴塱
張進光神父 0905-356177
曾淑惠 0926-290128
Foday 0916-951741
太巴塱教會支援中心站｜曾小姐 0980-285961

09/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了
回家再看一下「抱神明桌亡」　媽媽遺體終尋獲...2女兒淚謝
陽明交大教授被沖走　妻：他喊1聲「啊」就不見了
休假中「郵政超人」主動支援！22輛大貨車狂奔花蓮
獨／母子4人「只剩一顆頭」救出　超人大學生本尊曝光
獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

花蓮光復鄉堰塞湖石明謹鏟子超人馬太鞍溪樺加沙

