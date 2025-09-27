花蓮光復災情慘重　原民會將規劃上億預算辦4項救助措施

▲花蓮光復鄉復原行動仍在持續。（圖／陳瑩國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

樺加沙颱風導致花蓮光復鄉災情慘重，導致多人傷亡失蹤、居民住戶毀損、財產嚴重損失。綠委陳瑩於9月23日災害來臨當天緊急聯絡並要求原民會，陳瑩表示，針對此次災害，應提出「災害救助」、「重建修繕」、「融資紓困」、「臨時工作」等4項救助措施。經溝通討論後，原民會已同意研擬辦理相關方案，規劃上億元經費辦理。

樺加沙颱風肆虐，對當地原住民族造成嚴重衝擊。陳瑩表示，首先在「災害救助」部分，原民會應針對罹難者家屬、受傷者與受災戶，提供慰問與救助金，減緩族人經濟壓力；「重建修繕」方面，許多民宅因大水淹沒受損，應提出住宅修繕與重建補助措施。

陳瑩補充，「貸款利息補貼」部分，除建議擴大辦理「原住民族微型經濟活動貸款」，並針對已申辦原民會相關政策貸款的受災戶，給予利息減免；此外，在「臨時工作」部分，後續復原需要大量人力，應以「以工代賑」方式，提供受災居民短期工作，同時協助重建。這四項建議經與原民會溝通後，原民會鈞同意研議推動。

陳瑩表示，感謝原民會接受她提出的四項災後救援措施，原民會除上述方案外，亦將針對部落道路搶通修繕與環境恢復，提出「緊急搶修」等配套措施，目前預估匡列上億元經費，協助災區重建，近期將會公布申請方式與規定。