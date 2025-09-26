吸引青年安居台南！　勞工局徵才活動三大廠商揭優質福利

▲台南市勞工局攜手雲科大舉辦徵才說明會，吸引大批學生參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局26日在雲林科技大學舉辦企業徵才招募說明會，邀請台灣穗高科技、台灣大福高科技設備、緯穎智造等3家企業人資主管與學生交流，盼讓更多青年了解南部產業發展優勢與就業環境，吸引外地學子到台南就業安居。

勞工局長王鑫基指出，台南除傳統產業基礎扎實，南科與沙崙雙引擎更帶動科技產業發展，柳營科技工業區三期也正打造智慧機器人製造基地，串聯溪北金屬加工聚落、南科與工研院六甲院區，逐步形成完整智慧製造產業鏈。王鑫基強調，市長黃偉哲上任以來積極將台南建構為「產經重鎮、科技新都」，完善都市機能，盼吸引更多年輕人來台南成家立業。

現場座談中，三家企業各自分享人才需求與福利制度，包括員工餐廳、旅遊補助、認股制度、上班按摩舒壓與引薦獎金等，期望透過優質環境吸引青年加入。雲科大機械工程系劉建惟副主任也以自身在南科的工作經驗，鼓勵學生把握機會，投身南部產業鏈。

不少學生踴躍提問履歷準備、薪資待遇及公司輪調制度，企業人資也逐一回應，並提醒新鮮人即便缺乏職場經驗，也能透過社團活動展現人格特質，積極學習、主動行動是求職關鍵。勞工局另提供職涯諮詢、適性測驗與就業促進服務，協助青年提前規劃職涯方向。