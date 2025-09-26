　
社會 社會焦點 保障人權

女淚控國中遭淫師誘姦「交往到大學」強拍裸照　還被逼墮胎

▲被害人今開記者會說明曾被狼師誘姦、威脅，狼師現任職的高中無作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「小雅」今開記者會說明曾被狼師誘姦、威脅，狼師現任職的高中無作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

（14:35，新增校方說法）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

在嘉義某高中任職的陳姓教師，被女學生「小雅」指控2000年時於台南某所私立國中、高中部任教期間，多次和未成年女學生發生性關係，被害人家屬近日得知此事後憤而提告，結果該名老師的住家17日凌晨就遭人張貼海報，要求教育單位嚴懲，被害女學生今(26)天更召開記者會，哽咽控訴狼師以教育性知識及補習名義，將她帶到摩鐵性侵還強拍裸照，甚至逼墮胎。

小雅指控，自己2001年就讀台南某私中國中部二年級時，遭陳姓老師以教導性知識，或幫出補習費為由，將她帶到摩鐵發生性關係，並在她高中、大學時都遭拍裸照威脅限制交往，大一懷孕後還被強迫墮胎、吃避孕藥，要求繼續維持不正當關係，兩人交往7年，一直到大三時才分手。

小雅表示，母校2024年知悉此案件後迅速完成校安通報，並認定狼師行徑成立校園性別事件之性侵害案件，由於陳師已不在該私中任職，性平會同時函發陳師現任職的嘉義某市立高中，建議清查是否還有疑似被害人並解聘陳師。

她怒斥，明明陳師犯罪行為屬實，陳師現任職的嘉義某市立高中竟完全無作為，認為陳師行徑僅構成校園性騷擾、婚外出軌，建議停聘3年，規避刑法第221條強制性交罪。此外，台南地檢署、嘉義市政府教育局、教育部都懈怠不作為，南檢甚至「要她放棄」。

她也補充說明，曾看到陳師手機收到「老師我下課了，今天呢?」的訊息，質疑狼師任教24年，是否同樣以教導性行為、誘姦、資助補習費、強拍裸照、強逼墮胎、威脅散佈等手法，加害多名已遂或未遂的被害人，希望警政單位能報請檢察官主動啟動偵辦，清查潛在被害學生。

針對此案，該名老師事後曾任職的高中也發出聲明：

1.陳情人指稱之該名教師已不在校內任教。

2.該師於96學年依簡章規範參與教師甄試至本校任教，至113年4月止，陳姓教師於本校服務期間並無任何相關性平檢舉案件。113年4月，陳情人依據性別平等教育法，向20多年前事發之所就讀私中(國中部)提出性平調查申請。

3.後經該校調查委員會建請轉知本校依據性別平等教育法啟動程序，本校依法隨即啟動會議、調查、普查、停聘、解聘之程序，相關程序處置皆以密件公文形式轉雙方當事人知悉。

4.本校向來以維護學生權益為優先，性別平等教育及兒少性剝削等相關法令皆確實宣導傳達，未來亦將持續加強學生自我保護意識。

5.陳情人召開記者會提供之內容，未能釐清與本校相關之時序，並臆測指稱本校未進行相關處理，而本校確實依法處理，但由於肩負法律保密責任，不能對外公開保密資訊，本校實感無奈。本校對於不實指控及言論已諮詢本校法務顧問律師，並保留法律權益。

6.該位陳情人所言多所臆測且與事實不符，對本校師生已造成傷害及影響學習，本校確實已盡到法令規範之各項作為，且全案涉及性平案件，請務必屏蔽足以識別為本校之相關資訊。

