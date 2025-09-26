和逸飯店台南西門館「魔法學院」　萬聖彩繪討糖遊行一次玩透

▲和逸飯店‧台南西門館今年以「COZZI魔法學院」為主題，規劃萬聖系列活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

萬聖節將至，和逸飯店‧台南西門館今年以「COZZI魔法學院」為主題，10月起推出一系列親子同樂與美食活動，從趣味闖關、彩繪討糖到主題晚宴，打造充滿驚喜的萬聖假期。

飯店特別規劃「魔法學院雙重試煉」闖關遊戲，邀請大小朋友尋找隱藏的神祕夥伴；10月18日與19日登場的「萬聖趴趴皁」，結合科學DIY香皁與討糖遊行，更攜手新光三越台南新天地、藍曬圖文創園區，一同營造小朋友化身魔法師趴趴走的熱鬧場景。每組699元（1大1小），即日起開放報名。

飯店餐廳Cozzi KITCHÉN則於10月25日推出「魔法萬聖晚宴」，超過30款暗黑系創意料理登場，包含「暗黑魔法義大利麵」、「魔法盅南瓜燉飯」及「骷髏起司焗通心粉」，搭配變裝比賽炒熱氣氛。12歲以上成人每位1380元，7至11歲孩童750元，3至6歲幼童350元（另加一成服務費）。

此外，10月18日、25日入住的旅客可免費體驗「萬聖彩繪」，飯店同步推出「卡通明星限時開趴」住房專案，每晚4,588元起，含早餐並贈卡通頻道周邊商品。活動詳情與預訂可洽 (06)702-6699。