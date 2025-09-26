「花蓮，我們到了！」一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：真的很台南

▲林俊憲將台南人的愛心帶到花蓮了。（圖／翻攝自Threads／letsgolin，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

受樺加沙颱風帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。立委林俊憲稍早就發文直呼，「花蓮，我們到了！」他也特別感謝台南鄉親，他們已經將大家的愛心都送到花蓮了，「我們不只送物資，更把溫暖與希望，一起送進花蓮」。

林俊憲在Threads上發文表示，「花蓮，我們到了！」昨天滿滿一卡車的物資，包含了40箱換洗衣物、300箱漂白水、50箱清潔劑、50箱洗衣精、嬰兒及成人尿布各20箱、毛巾45箱，以及96箱鍋燒意麵，還有各式民生必需品、清潔用品，全部都已經順利抵達花蓮了。

林俊憲也特別感謝熱心的台南鄉親，他已經把大家的愛心全部送到花蓮。他還透露，司機大哥特別跟他說，自己有看到國軍全力投入救災，連物資也是由弟兄們協助卸貨。

林俊憲最後表示，「來自全台各地的力量，齊心幫助花蓮災民，展現台灣人最驕傲的團結精神。我們不只送物資，更把溫暖與希望，一起送進花蓮」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感謝委員！感謝提供物資與交通的各位！請不要累壞自己了」、「謝謝委員團隊還有可愛的台南人」、「謝謝你們像桶箍一樣，把大家的愛和力量圈在一起，團結在一起，和花蓮站在一起」。還有網友表示，「謝謝俊憲委員，連救災物資都好有台南味！鍋燒意麵感受台南的愛心～同島一心，天佑花蓮」、「看到鍋燒意麵，救災不忘宣傳台南特色小吃」、「鍋燒意麵！真的很台南，謝謝立委」。