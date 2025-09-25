他44歲長超帥！　60歲婦女「3度上門求婚」：想生小孩

▲44歲男子遭60歲婦女長期騷擾，最終報警處理。（圖／翻攝YT@เรื่องเล่าเช้านี้）



記者吳美依／綜合報導

泰國60歲婦女梅花（Meh Hua）長期迷戀社群媒體上長相俊秀的男子，竟三度前往對方家門口「求婚」，並且表示希望一起生孩子。她離譜又脫序的糾纏行徑，讓受害者恐懼不已，最終報警處理。

7頻道、Amarin等泰媒報導，梅花23日第三度登門求婚遭拒，還試圖衝入屋內擁抱受害者，雙方一度發生肢體衝突，導致她被推倒而摔跤，最終在警方介入與勸說之下，才被送往車站。

梅花接受記者訪問時，身穿黑色長袖上衣、墨鏡和口罩，拖著黃色行李箱，「我這輩子從沒見過這麼帥的人，帥到靈魂深處，此生必須見上一面，否則死不瞑目。」

原來，梅花透過臉書、Instagram和TikTok追蹤44歲受害者，長期在貼文或影片下方按讚留言。但受害者表示，2人根本不認識，他也不曾在社群媒體上回應，未料這位婦女執意要跟自己結婚。

根據受害者說法，梅花去年底首度上門，在家門口不斷徘徊，謊稱想看他家養的狗，藉此要求進屋，真正目的卻是告白與求婚。她第二次造訪時，趁著晚上帶行李出現在家門前，甚至宣稱自己經濟條件良好，想要生小孩。

目前受害者已經封鎖梅花所有帳號，但對方仍持續創立新帳號追蹤。他藉此在媒體上澄清，婦女把他關於愛情與家庭所有貼文誤解為示愛行為，鄭重呼籲對方停止騷擾行為，否則將會再次報警處理。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕性騷擾，請撥打110、113。