補習班負責人性騷、露下體　北市公布姓名「終身不得任教」

▲北市教育局證實，奧德斯丁補習班負責人陳正育因性騷擾，終身不得擔任補習班人員。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市文山區奧德斯丁補習班負責人陳正育，因為在今年4、5月對學生性騷擾，包括親吻學生嘴、摸學生臀部、露生殖器等不當行為，遭到北市社會局公布姓名。北市教育局今（16日）證實，陳姓負責人因性騷擾情節重大，根據補教法處分以終身不得擔任補習班人員，同時廢止補習班立案，並已經轉知北市各學校。

校園性騷擾事件頻傳。北市社會局本月初轉告台北市各級學校，指陳正育身為北市私立補習班負責人，卻利用職務之便，在今年4月至5月期間，在補習班內與學生獨處及學生防備不及之際，為滿足私慾，竟然親吻學生嘴巴，摸學生臀部及強抱學生，甚至露出生殖器官等不當行為，此舉已經侵犯兒少身體自主權及隱私權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市社會局表示，陳正育行為已經違反兒少權法第49條第1項第15款「對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為」規定，依同法第97條規定公布其姓名。

▲北市文山區奧德斯丁補習班負責人陳正育因對學生性騷擾，被社會局公布姓名。（圖／讀者提供）

北市教育局證實此事件，並指陳君性騷擾情節重大，違反補教法第九條第六項第二款規定，教育局已經在9月10日處分陳君終身不得擔任補習班人員，且因陳君身為補習班負責人，根據短期補習班設立及管理準則第36條規定，同日處以該補習班廢止立案處分，並已同步轉知本市各級學校。

北市教育局重申，對於補習班涉及性別事件，始終秉持零容忍態度，從重從嚴處分，並持續落實不適任人員查核機制，也呼籲中央修訂相關法規，建構更完善的安全防護網。